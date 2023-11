Massa anunció cambios para el corte de biocombustibles

Previo a los anuncios sobre el corte de bioetanol que realizó en una recorrida por la planta Bio 4, junto con la secretaria de Energía, Flavia Royon , Massa se refirió al conflicto con las petroleras: "Argentina es un país que tiene, entre otras cosas, biocombustibles para aportar y crecer, por eso en en la planta Bio 4 vamos a hacer un anuncio, para que además, no nos vuelva a pasar que haya empresas petroleras que tomen a la gente de rehén para frenar el crecimiento de los biocombustibles en Argentina".

Actualmente, el 12% de la nafta lleva bioetanol, que se produce con caña de azúcar y maíz. Por este motivo, Massa justificó la medida al asegurar que busca "agregar valor", con el objetivo de aumentar las exportaciones, mejorar la balanza comercial y "robustecer" la moneda para "luchar contra la inflación".

Córdoba es una provincia donde el voto al kirchnerismo es esquivo. Sin embargo, esta medida apunta directamente a uno de los reclamos históricos del gobernador Juan Schiaretti, quien reclamaba al gobierno nacional el aumento en el corte obligatorio. El bioetanol es una materia energética clave de la provincia.

Por otro lado, Massa se refirió también al tema precios de los combustibles, y apuntó al candidato de LLA, Javier Milei. Sin mencionarlo, afirmó desde Córdoba: "Me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio del combustible, porque es llevar el litro de nafta a $800".

"Es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad, es condenar al laburante a dejar el coche en la puerta de la casa porque no lo puede usar", concluyó.

En su último informe, la consultora Economía y Energía analiza cuánto costaría el litro en diferentes escenarios. Con el aumento de la semana pasada, el litro de nafta premium de YPF en Capital quedó en $349, o u$s 1 dólar oficial. En caso de “liberar” el precio, esto es, a un tipo de cambio similar al dólar paralelo y con un barril de petróleo a precio internacional, la nafta treparía 269% y el litro superaría $1232, en base a un barril de u$s 75 y un tipo de cambio de $1000.

Anuncio por retenciones y mención a un empresario

Durante el acto, Massa recordó la baja de retenciones a 33 economías regionales, y sorprendió al plantear que luego de las elecciones del 19 de noviembre promoverá el diálogo para avanzar en una reducción de las retenciones al trigo, el maíz y la soja. "Tenemos que pensar juntos cuando termine la elección, para que no digan que hago anuncios de campaña, tenemos la obligación de bajar retenciones al trigo, maíz, soja, como forma de aumentar nuestro volumen exportador, la competitividad productiva, el trabajo y la generación de valor de nuestro campo", afirmó.

"Para que esa idea de que el Estado funciona como una pata en a cabeza del productor en un año en el que las lluvias parecieran avisorarnos buena temporada. Tenemos la responsabilidad de empezar a despejar a machetazos el camino. Para que gobiernos, provincias, campo y agregadores de valor tiremos todos juntos para adelante por el desarrollo económico", agregó.

Además, durante el acto, Massa decidió mencionar y agradecer públicamente a un empresario: Roberto Urquía, como un "símbolo de la producción". Urquía es uno de los empresarios más importantes del país, dado que dirige el grupo Aceitera General Deheza (AGD).

"Hay alguien que quiero mucho que este último año me ayudó a recorrer la peor sequía de la historia que nos tocó vivir, para que no se transformara en una guerra, en un conflicto permanente entre productores y el Estado, me iba señalando riesgos de emergencia. Roberto urquia, gracias por estar acá hoy, lo valoro con el corazón", afirmó el ministro de Economía.

"El hecho de, no solo agregar valor, no solo generar trabajo, sino ganar mercados todos los días para argentina, y además pensar en la logística para los productores, para nosotros es la demostración que hay argentinos que tienen proyecto de industria nacional, que aman su patria, su tierra, generan trabajo y piensan cómo seguir haciendo crecer al país", agregó.