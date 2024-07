Caso Loan: allanaron la casa de José Codazzi, el exabogado de Laudelina acusado por extorsión

Loan(1).jpg Loan Danilo Peña desapareció hace más de un mes en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes.

Los objetos fueron hallados poco después de descubrir los celulares quemados, los cuales son propiedad de Alicia, enfermera de la detenida María Victoria Caillava, quien aclaró: "Son míos, eran viejos y los tiré. No servían más". Además, agregó que uno de los teléfonos tenía la pantalla rota y "para que mis sobrinos no se corten, porque ellos usan mis celulares, los tiré a la basura. El otro ya no andaba casi. Los puse en una bolsa transparente”.