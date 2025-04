Martín Bronce, el único proyecto de cobre en producción del país que exporta hasta 5.000 toneladas por mes

Diego Luziani: Martín Bronce es una mina muy antigua. Tiene 50 años, tiene como característica, estar en las yungas, está en un lugar sensible, estamos en un lugar de yungas, con mucha vegetación. Puntualmente, donde estamos nosotros, no hay tantos árboles. Y entonces, la forma de producción nuestra es una producción muy limitada. No podemos hacer voladuras, sino que la producción nuestra se realiza a través de arranque mecánico, lo realizamos con martillos y picadores neumáticos, con dos o tres máquinas, produciendo a una escala relativamente chica, de lo que es minería.

Periodista: ¿Cuáles son las características que distinguen al proyecto?

D.L.: Es un proyecto de alta ley, como para que tengan en cuenta, las leyes de cobre de los grandes proyectos de cobre de Chile, tienen leyes aproximadamente del 0,3%, 0,4%, 0,2%, mientras que nosotros tenemos leyes del 3%, 4%, 5% y más también, muy superiores a los que tienen los pórfidos de Chile, casi 20 veces más. Es un es un yacimiento diseminado y de altas leyes, de óxido de cobre, lo que nos permite lo que es el Mercado Internacional poder vender cobre a Chile, que es el mayor productor de cobre del mundo,

Periodista: ¿Cómo es el proceso para vender el cobre a Chile?

D.L.: Tenemos la ventaja de tener un mineral extremadamente noble y muy rico que nos permite vender el cobre a Chile, donde ahora estamos vendiendo a Tarica, donde vamos por el paso de Jama, a Tarica, que está casi en el límite con Perú. Allá lo industrializan, lo procesan, hace los cátodos y se los vende a China, que termina comprando los cátodos, que son las planchuela de cobre. Esas planchuelas se mandan por barco a China, los lo meten a la máquina, donde lo hacen finito así, lo meten los cables, hacen los cables de cobre, que después van a los autos eléctricos en China. Entonces, nosotros en la cadena tenemos, el cobre argentino, pero el proceso de industrialización queda casi en totalidad en Chile,

Periodista: ¿Cuánto bronce produce el proyecto en la actualidad?

D.L.: Estamos produciendo a nivel internacional muy poco, porque estamos a un torno de 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 5.000 toneladas por mes de cobre, es lo que hace Chile producción por día, en nuestro caso, es por mes. Porque nuestro proceso de producción es muy acotado. La mina es muy vieja, pero las habilitaciones serían grandes. Nosotros no hicimos el proyecto,

Periodista: ¿Cuáles son los próximos pasos qué van a dar?

D.L.: Tendremos la visita de Codelco, que tiene varios proyectos, pero hay un en particular que está en Calama, que se llama Gabriela Mistral, que está interesado en nuestro cobre porque ellos tienen cobres muy pobres, y los nuestros son de altísimas leyes. Entonces ellos usan los cobres nuestros para mejorar los rendimientos, para blendear las cargas, los rendimientos de ellos con la idea es poder ver si podemos mejorar los vínculos con ellos y seguir afianzando el desarrollo del proyecto.

Periodista. ¿Qué objetivos se plantean en cuánto a la posible ampliación del proyecto?

D.L.: El proyecto se puede ampliar significativamente. Martín Bronce son dos cosas: una es una mina, que son 27 hectáreas, y es un área minera que son 6.000 hectáreas, que abarcan mucho más que Martín Bronce. En todo el área en todo el sector nuestro, en toda la Cordillera, tenemos casi 60.000 hectáreas de explotación de áreas mineras destinadas al cobre, pero son pedimentos. Ahora el único proyecto minero en producción es Martín Bronce puntualmente, y estamos empezando, apenas nos den las habilitaciones, con las perforaciones de diamantina para poder certificar reservas. Y estamos una certificación internacional de medición de recursos, nos falta que nos terminen las habilitaciones para que empecemos con las perforaciones de diamantina.

Periodista: ¿Vislumbran entonces que puede haber muchísimo más cobre en el área donde se encuentra Martín Bronce?

D.L.: Sí, puede haber mucho más porque a diferencia de Chile, que ellos tienen cobre de muy baja leyes diseminado por todo un sector que se llama pórfido porque están cerca de lugares que han sido volcanes y fue expulsada masivamente, en nuestro caso es un cobre que se metió en fisuras, digamos de la tierra entonces se metió en vetas. Eso es lo que hace que, cuando vos ves el mineral nuestro se pueda ver porque nosotros lo seleccionamos por color, porque nuestro color es muy distintivo, es un verde, es verde casi azulado, tiene una parte de azulito, entonces vos podés ver el cobre. Nuestro proyecto empezó de atrás para adelante, porque nosotros recibimos el proyecto con la habilitación de explotación, sin explorarlo, ya que cuando nosotros vimos el proyecto, realmente se ve, se expone, sale sobre el morro del Martín Bronce el cobre, vos lo ves, y ves de un extremo a otro extremo, todo el aporte del cobre, como veta, y tiene además socavones en la base del morro. Así, uno puede deducir el potencial, pero con las perforaciones podés medir específicamente cuánto hay, no únicamente en Martín Bronce, sino toda el área, que se llama Palma Sola. Estamos muy contentos con el mineral y la situación, el cobre está de moda y hay mucho interés.

martinbroncetrabajando.jpg La empresa busca convertir a Martín Bronce en un proyecto de nivel mundial.

Periodista: ¿Tienen previstas nuevas inversiones?

D.L.: Sí, de hecho estamos por sacar un nuevo producto del mercado, que se llama Fondo de Inversión Directa. Martín Bronce va a ser el primer fideicomiso minero, porque no hay en Argentina, y va a ser con el fin de poner la planta de cemento de cobre, que ya tenemos los planos, los terrenos y estamos con la ingeniería al detalle, para en vez de vender nosotros cobre a granel, como estamos vendiendo ahora, vender concentrado de cobre, en donde ya en vez de vender cobre al 5%, vendemos cobre al 80% o 85%. Así, la industrialización sale de Jujuy y el valor agregado queda en la provincia, este es el plan hoy.

Periodista: ¿Cuándo lanzarín el fondo y cuánto esperan recaudar?

D.L.: Desde el año pasado lo estamos trabajando, estaríamos saliendo aproximadamente en tres o cuatro meses para poder conseguir 10 millones de dólares, y luego volcarlos en el proyecto, tanto para explorar como para la planta y para la explotación, como para la planta de concentrado de cobre, óxido de cobre.

Periodista: ¿Puede dría ingresar cualquiera que estuviera interesado en participar del proyecto?

D.L.: Claro. El acreedor usa un título de deuda y cobra intereses garantizados, como distintas clases de garantizados. Otros también van a estar garantizados en un menor porcentaje y cobran una tasa más un porcentaje de lo que aumente el cobre, y después puede participar como parte del proyecto, ya va riesgo del cobre ahí, pero con una proyección de beneficio del 30% en dólares, con volatilidad en los certificados de participación. Pero va a hacer algo, muy interesante, tenemos mucha gente interesada en participar. Esto lo vamos a realizar estamos haciendo la verificación, hablando por la calificación del título, el tema fiduciario, está trabajando Tanoia como abogado, así que estamos en pleno desarrollo del prospecto de emisión, así que eso viene avanzando. Y va a ser nuevamente comunicado esto apenas nos de la luz verde CNV.

Periodista: ¿Cuánta gente está trabajando en la actualidad en el proyecto Martín Bronce?

D.L.: Hoy tenemos un roster de un solo turno y después dos o tres turnos más con MOM, que la empresa en general está trabajando 32 personas. La idea es que con la planta y los otros turnos lleguemos a 45 o 50 personas más por lo menos, trabajando en forma directa en el proyecto. El objetivo es exportar alrededor de 10 millones de dólares al año. Esas son las expectativas que en el futuro nosotros podemos hacer, solo en Martín Bronce, en ese pedacito de las veinte hectáreas.

Periodista: ¿Cómo es el diálogo con las comunidades para lograr la licencia social?

D.L.: El lugar del proyecto es nuestro lugar también, la idea es poder cuidarlo. Y eso es realmente una ventaja porque tenemos cercanía con las autoridades, con la municipalidad, los superficiarios, las comunidades, y nos da cierta flexibilidad, la verdad. Pero, las inversiones son sustanciales, es otro juego el de la minería, la verdad que es más complejo, pero con un potencial realmente enorme.

Periodista: ¿Qué representa para ustedes ser una empresa netamente jujeña?

D.L.: Estoy agradecido con el gran equipo que tenemos, tenemos un gran equipo de profesionales, geólogos y gente de laboratorios. Todos son jujeños, es un proyecto muy local, con un potencial muy interesante. De hecho, a partir de que estamos nosotros empezaron a aparecer un montón de proyectos de cobre alrededor, se pobló ese sector de cateos de cobre. Así que, interesante, para que se desarrolle un nuevo ambiente productivo en Jujuy, y el hecho de que seamos la empresa que está exportando cobre en Argentina también permitió a Jujuy sentarse a la Mesa de Cobre. Así que, realmente creo que hay una gran oportunidad y si se desarrolla bien, esto puede ser algo muy significativo, no solamente para nosotros como empresa, sino para todo el sector,

Periodista: ¿Qué sienten cuando dicen que Argentina yo no exporta cobre, desde que dejó de producir Bajo la Alumbrera en Catamarca?

D.L.: A veces no nos tienen en cuenta. Lo que pasa es que cuando empecemos a trabajar con el cemento de cobre, vamos a hacer mucho más ruido, ahora que viene la gente de Codelco, nosotros estamos exportando entre 10 y 12 camiones de cobre y podemos llevar a 20 camiones más. Estamos con una velocidad de producción limitada a lo que nos autoricen, pero podemos hacer procesos de alto nivel. La idea es que sigamos industrializando, no únicamente obtener el cemento y el cobre, sino que además la idea es obtener nano cobre y todos los derivados de procesos con mucho más valor. Cobre y nanocobre son partículas que se usan para pintura, medicamentos cosméticos y también para microprocesadores. Todo ese proceso industrializado también está en el plan de Martín Bronce para el desarrollo. Tenemos ya patentes que estamos registrando para procesos industrializados nuevos que estamos desarrollando con nuestros laboratorios y vamos en ese camino, me parece que es un camino por descubrir, con muchísimo potencial, y sobre todo en nuestro país que queda tanto por hacer, tanto por desarrollar, y con tanta gente y calidad de recursos humanos que tiene el país, me parece que es una gran oportunidad.

martinbroncepremiado.jpg MOM Mining fue reconocida en La Noche de las Distinciones de Panorama Minero por el trabajo que vienen realizando en la provincia de Jujuy.

Periodista: Contó del acompañamiento de la gente, ¿cómo es la relación con las autoridades provinciales?

D.L.: Tenemos apoyo en general del gobierno y hay un ánimo de que sigamos haciendo, que desarrollemos. Pero como son las cosas, la habilitación de la planta la estamos pidiendo hace un año, es lenta. La verdad es que para poner una planta en Argentina tenés que ser valiente, tenés que esperar un año para que te digan que sí.

Periodista: ¿Y esta planta a ustedes qué les permitiría hacer el proceso en Jujuy?

D.L.: Claro, la planta es la planta de concentrado de cobre. Hoy el cobre que sacamos, lo sacamos como cantera. Hacemos bancos donde ponemos el mineral, picamos con la piedra, lo procesamos, molemos, lo trituramos y lo ponemos en big bag, y lo movemos así a Chile. La planta lo que va a hacer es que ese cobre que está en los bolsones, se lixivia, se concentra y se lo mezclan con chatarra, eso tiene así cemento de cobre que se llama. Y ese cemento de cobre es 80, 90% puro de cobre.

Periodista: ¿Con la inversión de 10 millones de dólares cumplen todo el plan?

D.L.: De los 10 millones del fondo unos tres millones son para la exploración, tres millones de producción y tres millones para la plantas, aproximadamente. Con eso podemos vender muchísimo más de lo que estamos vendiendo hoy, porque hay ventas que no hacemos, porque si bien la ley es alta, tenemos cobre del 5% y Chile tiene cobre del 0,3%, pero lo que estoy mandando a Chile, el 95% es tierra. O sea, no es que le venda cobre al chileno, sino que le venda tierra al desierto, por lo que cuando nosotros concentremos eso, yo le voy a mandar el 90% cobre y el resto de tierra. O sea, ahí sí realmente el valor agregado queda en Argentina. Es el plan normal de todos los proyectos. Concentrar, obtener después una planta de XLS de cátodo. Eso va a ser posterior, por ahora va a ser 70% cobre, ese es el proyecto y esta es la situación en la que estamos.