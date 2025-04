Raúl Jalil habló en Nueva York sobre las oportunidades de inversión en Catamarca

Raúl Jalil, fue el orador principal de un desayuno de trabajo organizado este martes por el Council of the Americas/Americas Society en su sede en Nueva York.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue el orador principal de un desayuno de trabajo organizado este martes por el Council of the Americas/Americas Society en su sede en Nueva York , Estados Unidos , para promocionar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece la provincia.

El encuentro estuvo presidido por Susan Segal, Presidente y CEO del Council of the Americas, quien presentó la oferta exportable y posibilidades de inversión, así como la situación socio-económica del país y, en particular, la provincia.