Ya funciona el parque eólico más grande de la Argentina: tiene el tamaño de CABA y puede abastecer a 600.000 hogares

Se encuentra en Puerto Madryn (Chubut) y pertenece a Aluar, que apostó por la generación propia de energía ante la alta demanda que requiere su producción. Invirtió u$s740 millones y permitirá abastecer un tercio de lo que necesita su planta de aluminio.

Aluar completó la quinta etapa de su parque eólico en Puerto Madryn y alcanzó una potencia instalada de 582 MW, con 119 aerogeneradores y una inversión acumulada superior a u$s740 millones.

La Argentina ya cuenta con el parque eólico más grande de su territorio. La empresa Aluar completó la quinta etapa de su complejo de generación renovable ubicado en Puerto Madryn, provincia de Chubut, y alcanzó una potencia instalada total de 582 megavatios (MW) , distribuidos en 119 aerogeneradores. El desarrollo demandó una inversión acumulada superior a u$s740 millones y representa un nuevo hito para la industria de las energías renovables.

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La compañía inauguró formalmente la ampliación en un acto del que participaron Javier Madanes Quintanilla (cabeza del conglomerado de empresas); autoridades de Aluar; el gobernador de la provincia, Ignacio Torres; y el intendente local, Gustavo Sastre.

La ampliación incorporó 56 nuevos aerogeneradores de 6 MW cada uno. La quinta etapa sumó por sí sola 336 MW de potencia, más que los 246 MW que reunían las cuatro fases anteriores , y convirtió al complejo en el mayor parque eólico de la Argentina por capacidad instalada.

La magnitud del emprendimiento permite dimensionar su importancia dentro del sistema energético nacional. Según los datos de la empresa, los 582 MW representan aproximadamente el 12% de la potencia eólica instalada en el país, mientras que su capacidad de generación equivale al consumo eléctrico de unos 600.000 hogares.

Sin embargo, su principal objetivo no es el abastecimiento residencial, sino la producción de energía para la planta de aluminio primario que Aluar opera en Puerto Madryn. La ampliación permitirá incrementar la participación de fuentes renovables en una de las actividades industriales de mayor consumo eléctrico de la Argentina.

La ampliación incorporó 56 nuevos aerogeneradores de 6 MW cada uno. La quinta etapa sumó por sí sola 336 MW de potencia, más que los 246 MW que reunían las cuatro fases anteriores, y convirtió al complejo en el mayor parque eólico de la Argentina por capacidad instalada.

Para dimensionar lo que demanda la planta de aluminio, que debe contar con suministro permanente 24x7 porque una interrupción de más de 6 horas dañaría de forma absoluta sus equipos, si fuera una provincia Aluar sería la cuarta en consumo de energía, solo por detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Durante el acto de inauguración, el vicepresidente de Aluar, Federico Merener, expresó que "lo que fue determinante para llegar hasta este punto fue sostener una idea, un eje, y un criterio para hacer las cosas. Este parque es parte de una estrategia energética más amplia". Anticipó que el año próximo la compañía prevé la apertura de un parque de energía solar en la provincia de Buenos Aires.

Martín Levinas, CEO y director de Aluar, fue el encargado de cerrar el evento. "No es un punto de llegada, es un punto de partida para muchos proyectos que vendrán". Antes también habló el gobernador Torres, quien destacó el rol de la compañía en la comunidad, resaltó el papel que juegan los privados en el desarrollo económico, y en particular sobre el sector afirmó que "el motor de lo que demanda el mundo es la energía".

Federico Merener (vicepresidente de Aluar), Javier Madanes Quintanilla, y Martín Levinas (CEO de Aluar).

Cómo es el parque eólico más grande de la Argentina

El Parque Eólico Aluar está ubicado en Puerto Madryn, sobre una superficie aproximada de 200 kilómetros cuadrados, una extensión similar a la de la Ciudad de Buenos Aires. Su construcción se desarrolló en cinco etapas desde 2019, con incorporaciones progresivas de potencia.

La primera fase comenzó a operar con 50 MW. Posteriormente, el complejo alcanzó los 112 MW durante ese mismo año, los 165 MW en 2022 y los 246 MW en 2024.

La quinta etapa, completada en 2026, permitió dar el mayor salto de capacidad de toda su historia al incorporar otros 336 MW.

La ampliación está integrada por 56 aerogeneradores Goldwind de 6 MW, instalados durante un período de dos años. Los técnicos de la compañía comentaron que cada uno de los molinos, que llegan desde China, demanda unos 5 días de montaje.

Cada uno alcanza una altura total de 182,5 metros, medida desde el suelo hasta la punta de una de sus aspas en posición vertical. Para dimensionar su tamaño, equivale aproximadamente a 2,7 veces la altura del Obelisco porteño.

Los rotores tienen un diámetro de 165 metros y las aspas miden alrededor de 80 metros de longitud.

Según la compañía, uno solo de estos aerogeneradores tiene una capacidad de generación equivalente al consumo eléctrico de aproximadamente 6.000 hogares, aunque la energía efectivamente producida depende de las condiciones del viento.

Una inversión superior a u$s740 millones y una obra de gran escala

La construcción de las cinco etapas del complejo demandó una inversión acumulada superior a u$s740 millones, lo que lo convierte en uno de los principales desarrollos privados de generación renovable de la Argentina.

La magnitud de la última ampliación también se refleja en las obras civiles y eléctricas necesarias para incorporar los nuevos aerogeneradores.

La quinta etapa requirió 46.600 metros cúbicos de hormigón y 4.000 toneladas de acero de refuerzo para la construcción de las bases de los molinos.

Además, se desarrollaron 95 kilómetros de caminos internos para facilitar el acceso, el montaje de equipos y las tareas de operación y mantenimiento.

La infraestructura incluye también 35 kilómetros de línea de alta tensión propia para transportar la electricidad generada hacia las instalaciones industriales de Aluar.

Uno de los factores que explican la elección de Puerto Madryn es la disponibilidad de viento en la Patagonia, una región que presenta condiciones favorables para la generación eólica.

De acuerdo con las estimaciones de la compañía, los aerogeneradores pueden alcanzar un factor de capacidad cercano al 50%, lo que significa que su producción promedio equivale aproximadamente a la mitad de su potencia máxima teórica.

El indicador supera el promedio mundial de referencia señalado por Aluar, cercano a un tercio de la capacidad nominal.

Para dimensionar lo que demanda la planta de aluminio, que debe contar con suministro permanente 24x7 porque una interrupción de más de 6 horas dañaría de forma absoluta sus equipos, si fuera una provincia Aluar sería la cuarta en consumo de energía, solo por detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

La energía eólica pasará a cubrir un tercio del consumo de Aluar

La ampliación del parque tiene un objetivo industrial: modificar la composición de las fuentes de energía utilizadas para producir aluminio.

Aluar es el único productor de aluminio primario de la Argentina y opera una planta en Puerto Madryn que requiere un suministro eléctrico continuo durante las 24 horas.

Según los datos de la empresa, la demanda permanente de la instalación es de aproximadamente 780 MW, equivalente a un consumo anual de 6,8 teravatios hora (TWh).

Para abastecerla, la compañía utiliza una combinación de generación térmica a gas, energía hidroeléctrica y electricidad eólica.

Durante el último ejercicio, el 45% de su abastecimiento provino de centrales térmicas a gas, el 43% de energía hidroeléctrica y el 12% de generación eólica.

Con la incorporación de la quinta etapa del parque, la empresa proyecta una transformación de esa matriz.

La participación de la energía eólica pasará del 12% al 33%, mientras que la generación térmica a gas se reduciría del 45% al 31% y la hidroeléctrica representaría el 36%.

De esta manera, las fuentes renovables ganarían participación en el suministro eléctrico utilizado para la producción de aluminio, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles.

En conjunto, Aluar cuenta con una capacidad instalada propia de generación de 1.852 MW, distribuidos entre 710 MW térmicos, 560 MW hidroeléctricos y los nuevos 582 MW eólicos.

Cuánto gas permitirá ahorrar y cuál será su impacto ambiental

Además de incrementar la capacidad de generación, la última etapa del parque permitirá sustituir parte del consumo de gas natural utilizado en la producción eléctrica.

Según las proyecciones de Aluar, los nuevos 336 MW eólicos generarán aproximadamente 1.500 gigavatios hora (GWh) por año.

Ese volumen permitiría evitar la quema de unos 870.000 metros cúbicos de gas natural por día, de acuerdo con las estimaciones difundidas por la compañía.

La sustitución de generación térmica por electricidad eólica también contribuirá a disminuir las emisiones vinculadas con la actividad industrial.

Aluar calcula que el parque completo permitirá evitar más de un millón de toneladas de dióxido de carbono (CO) por año.

Estas cifras corresponden a proyecciones y equivalencias de generación, por lo que su resultado efectivo dependerá del desempeño del parque y de las fuentes de electricidad que sustituya.

El proyecto forma parte de una estrategia de la compañía orientada a incrementar el uso de energías renovables y reducir la intensidad de emisiones de su producción.

Aluar: una industria que produce 450.000 toneladas de aluminio y exporta por más de u$s1.600 millones

La inversión en generación eólica se encuentra directamente vinculada con la actividad productiva de Aluar, una de las principales empresas industriales exportadoras del país.

De acuerdo con sus resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2026, la compañía produjo 451.000 toneladas de aluminio primario, con una utilización del 98% de la capacidad de su planta, que puede producir 460.000 toneladas anuales.

Durante ese período registró ventas totales por u$s1.963 millones, de las cuales u$s1.623 millones correspondieron a exportaciones.

La compañía destina al exterior aproximadamente nueve de cada diez toneladas de aluminio primario que comercializa.

Sus principales mercados son Norteamérica, que concentra el 51% de las exportaciones, Latinoamérica con el 25%, Europa con el 20% y Asia con el 4%.

El grupo Aluar emplea a unas 3.805 personas, considerando tanto la actividad de producción de aluminio como la de su empresa vinculada INFA.

La generación de energía constituye un componente central de su estructura industrial, debido a la elevada demanda eléctrica del proceso de producción de aluminio primario.

El parque eólico todavía tiene potencial para seguir creciendo

Aunque la quinta etapa representa la mayor ampliación realizada hasta el momento, Aluar dispone de terrenos adicionales que podrían permitir nuevos desarrollos.

La compañía posee alrededor de 57.400 hectáreas en Puerto Madryn, de las cuales aproximadamente 20.000 están destinadas a las cinco etapas construidas.

Las 37.400 hectáreas restantes constituyen una reserva territorial para posibles ampliaciones futuras.

Según sus estimaciones, esos espacios ofrecen un potencial adicional de generación eólica de hasta 1.500 MW.

Esta cifra corresponde a capacidad potencial y no a proyectos cuya construcción haya sido confirmada.

La inauguración de la quinta etapa marca, por ahora, la consolidación del mayor complejo eólico del país, con 119 aerogeneradores y 582 MW instalados.

Su desarrollo muestra cómo la generación renovable puede integrarse a una actividad industrial de gran escala, en este caso la producción de aluminio, combinando inversión energética, abastecimiento eléctrico y producción destinada principalmente a los mercados internacionales.