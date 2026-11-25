La compañía detectó el incidente el 20 de noviembre en los sistemas de operación y control de su planta y campo de pozos. La actividad permanece suspendida. Peninsula aún no puede determinar si habrá consecuencias sobre su objetivo de producción para 2027.

El caso en Lance deja en evidencia la importancia de la ciberseguridad en las operaciones mineras que dependen de sistemas digitales para controlar procesos industriales.

Peninsula Energy puso en marcha un plan de contingencia y suspendió temporalmente las operaciones de su proyecto de uranio Lance, en Wyoming , Estados Unidos, luego de detectar un ciberataque que afectó los sistemas operativos y de control de la planta y del campo de pozos.

La compañía australiana informó que el episodio fue identificado por su subsidiaria estadounidense Strata Energy durante la mañana del viernes 20 de noviembre, hora local. Tras detectar la situación, activó sus protocolos de respuesta, aisló los sistemas afectados y dispuso la paralización preventiva de la operación.

El incidente alcanzó un área sensible de la infraestructura minera: los sistemas que permiten operar y controlar tanto la planta de procesamiento como el wellfield, donde se desarrolla la recuperación del uranio mediante el método de recuperación in situ (ISR, por sus siglas en inglés).

En su actualización del 25 de noviembre, Peninsula señaló que, según las investigaciones realizadas hasta el momento, el alcance del episodio parece estar limitado a esos sistemas. La empresa aclaró que sus plataformas corporativas y administrativas en Estados Unidos y Australia, incluidos los sistemas de liquidación de salarios y administración financiera, no fueron afectadas.

La empresa notificó a las autoridades correspondientes de Estados Unidos y contrató especialistas externos en ciberseguridad, peritaje digital y asesoramiento legal para colaborar en la investigación.

La compañía no informó quién estuvo detrás del incidente, qué mecanismo se utilizó para acceder a los sistemas ni si se produjo una extracción de información. La investigación continúa y contempla también posibles impactos sobre los datos.

La respuesta de emergencia y el plan para recuperar la operación

La prioridad inmediata de Peninsula fue resguardar la seguridad de los trabajadores, proteger los sistemas de operación y avanzar hacia una recuperación controlada de la actividad.

La empresa notificó a las autoridades correspondientes de Estados Unidos y contrató especialistas externos en ciberseguridad, peritaje digital y asesoramiento legal para colaborar en la investigación, la contención del incidente y la restauración de los sistemas.

El proceso de recuperación incluye una serie de verificaciones técnicas antes de habilitar nuevamente la operación. Entre las tareas previstas se encuentran:

Evaluar la integridad de los sistemas afectados.

Implementar medidas de seguridad y restauración.

Verificar que los sistemas de operación y control de la planta y del campo de pozos puedan volver a funcionar de manera segura.

Completar las revisiones técnicas con el acompañamiento de asesores externos y los equipos operativos de la compañía en Estados Unidos.

Peninsula advirtió que las operaciones de Lance permanecerán suspendidas hasta que finalice el programa de recuperación y verificación y la empresa considere que existen condiciones para reanudar la actividad, teniendo en cuenta las recomendaciones de sus especialistas.

La compañía anticipó que brindará una nueva actualización en los próximos días con información sobre el plazo estimado para el reinicio.

Un incidente que alcanza al corazón operativo de Lance

Lance es el principal proyecto de uranio de Peninsula Energy y se encuentra bajo la operación de Strata Energy, subsidiaria íntegramente controlada por la compañía. El activo está ubicado en Wyoming, uno de los estados con mayor tradición en la producción de uranio de EEUU.

La operación utiliza el método de recuperación in situ, conocido como ISR. A diferencia de la minería convencional, esta técnica no requiere extraer el mineral mediante excavación: se inyecta una solución en la formación que contiene uranio, se disuelve el mineral y luego el fluido con uranio se bombea hacia la superficie para su procesamiento.

Lance es el principal proyecto de uranio de Peninsula Energy y se encuentra bajo la operación de Strata Energy, subsidiaria íntegramente controlada por la compañía.

El procedimiento utiliza pozos de inyección, extracción y monitoreo. En la superficie, el uranio se separa de la solución y se procesa para obtener concentrado, conocido como yellowcake, que constituye una etapa del ciclo de producción del combustible nuclear.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) describe el ISR como un método de extracción en el que el fluido se inyecta en la roca mineralizada y luego se recupera a través de pozos de producción. El Servicio Geológico de Wyoming también identifica a Lance como una operación de recuperación in situ y procesamiento de concentrado de uranio.

En ese contexto, el incidente adquiere relevancia porque no se limitó a una herramienta administrativa o de oficina: afectó sistemas vinculados directamente con la operación y el control de la planta y del campo de pozos. La empresa, sin embargo, no detalló qué equipos, aplicaciones o procesos específicos quedaron comprometidos.

La producción de 2027, bajo revisión

El episodio se produce en un momento sensible para Lance, que atraviesa una etapa de puesta en marcha y optimización de su capacidad productiva.

Peninsula había retirado en julio su guía de producción para 2026, luego de que el ramp-up avanzara más lentamente de lo previsto, principalmente por dificultades relacionadas con los caudales del campo de pozos.

En su información corporativa, la compañía mantiene para el año calendario 2027 una previsión de producción de entre 500.000 y 600.000 libras de UO, equivalente a concentrado de uranio.

Ahora, el cibertaque suma una nueva variable a ese objetivo. En su comunicado del 25 de noviembre, Peninsula indicó que todavía no puede determinar si la interrupción tendrá un impacto material sobre la guía de producción de 2027.

La compañía señaló que volverá a evaluar ese escenario una vez que las operaciones se reanuden. Por el momento, no comunicó una modificación de la previsión productiva, pero tampoco confirmó que el cronograma original pueda mantenerse sin cambios.

La suspensión bursátil y los próximos pasos

El 23 de noviembre, Peninsula solicitó a la Bolsa de Australia una interrupción de la negociación de sus acciones para contar con tiempo para investigar el incidente y preparar una comunicación al mercado.

En su actualización del 25 de noviembre, la compañía informó que había solicitado una suspensión voluntaria de la cotización hasta el inicio de la rueda del lunes 30 de noviembre o hasta que pudiera comunicar la reanudación de las operaciones en Lance y el eventual impacto sobre su guía de producción.

La empresa continuará informando al mercado a medida que se conozcan novedades relevantes sobre la investigación y el proceso de recuperación.

Por ahora, el principal desafío de Peninsula es restablecer la integridad de los sistemas de control y operación sin comprometer la seguridad de las instalaciones ni de sus trabajadores. La duración de la interrupción y sus consecuencias sobre la producción de uranio dependerán de los resultados de las verificaciones técnicas y del momento en que la compañía pueda volver a poner en marcha Lance.

El caso deja en evidencia la importancia de la ciberseguridad en las operaciones mineras que dependen de sistemas digitales para controlar procesos industriales. En Lance, la prioridad de Peninsula será recuperar la operación de manera segura y determinar cuánto puede afectar el incidente a una etapa clave de su plan productivo.