El proyecto prevé perforar más de 1.400 pozos en Neuquén y exportar gas natural licuado desde el Golfo San Matías con dos barcos de licuefacción. Tendrá estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria hasta 2060 y 2061.

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión de "Argentina LNG" al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Se trata de una inversión total declarada de u$s50.750 millones para producir gas natural licuado con recursos no convencionales de Vaca Muerta y venderlo al exterior.

Así lo dispuso la resolución 2027/2026, que lleva la firma del ministro Luis Caputo y se publicó este jueves en el Boletín Oficial . Las titulares del proyecto son las sociedades MIDCO ARLNG I SA y UPCO ARLNG I SA, que se crearon solo para esta iniciativa y presentaron la solicitud el 13 de agosto.

Según lo que declararon las empresas, el proyecto podría generar exportaciones por unos u$s9.000 millones anuales a partir de 2033 . Calculan además alrededor de 20.000 empleos directos e indirectos por año durante la construcción, con picos de hasta 40.000 en algunos años, y cerca de 8.000 una vez que esté en operación.

La obra abarca toda la cadena. En Neuquén está prevista la perforación de unos 1.416 pozos horizontales en las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte, más una planta de tratamiento primario, el Complejo Industrial Neuquén. Desde allí, un gasoducto de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas, ambos de 524 kilómetros, llevarán la producción hasta el Complejo Industrial Río Negro, cerca del Golfo San Matías. Ese complejo tendrá plantas de fraccionamiento, tanques de almacenamiento e instalaciones portuarias. El último eslabón serán dos unidades flotantes de licuefacción de 6 millones de toneladas anuales cada una , que estarán amarradas en el golfo.

Además del gas natural licuado, el proyecto exportará líquidos del gas natural (etano, propano, butano y gasolinas) y condensados. Las empresas se comprometieron a destinar toda la producción al mercado externo , salvo algunos volúmenes transitorios y marginales, y presentaron un estudio técnico según el cual el proyecto no afectará al mercado local.

LA MAYOR INVERSIÓN DE LA HISTORIA ARGENTINA: NUEVO RIGI APROBADO POR MÁS DE 50.000 MILLONES DE DÓLARESSe aprobó la inversión al RIGI del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG, por un total de USD 50.750 millones, la mayor inversión de la historia argentina. El proyecto contempla una primera inversión de USD 25.000 millones entre 2027 y 2030 hasta llegar a la inversión final de USD 50.750 millones hacia 2050. Permitirá una exportación anual de 12 millones de toneladas de GNL y líquidos del gas natural por más de USD 9.000 millones. El desarrollo incluye inversiones en producción de gas rico en Vaca Muerta, la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 km cada uno y complejos industriales en Neuquén y Río Negro para el procesamiento del gas y sus líquidos.Durante la etapa de construcción se generarán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, y otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la operación. — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 26, 2026

Las dos etapas de inversión y el cronograma de obras

Habrá dos etapas. La primera, con una inversión de u$s26.377 millones, incluye la construcción de las plantas, los ductos y los barcos, y hasta 200 pozos. Su puesta en marcha está prevista para el 30 de junio de 2030, cuando empiece a operar la primera unidad flotante. La segunda etapa suma u$s24.372 millones, va de 2031 a 2050 y se destinará a seguir desarrollando los yacimientos y a mantener la infraestructura. El segundo barco debería entrar en operación comercial el 30 de junio de 2031.

El Gobierno concedió además la extensión de la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante 30 años desde la puesta en marcha de cada etapa: hasta el 30 de junio de 2060 para la primera y hasta el 30 de junio de 2061 para la segunda. La Secretaría de Energía consideró que el pedido era razonable por la magnitud del proyecto y por los montos comprometidos.

El proyecto se desarrollará en dos etapas, con inversiones de u$s26.377 millones y u$s24.372 millones, respectivamente.

Qué beneficios tendrá el proyecto bajo el RIGI

Para los dos primeros años, las empresas declararon inversiones por u$s6.397 millones y u$s8.290 millones, muy por encima del piso que fija el régimen. La fecha límite para alcanzar la inversión mínima es el 31 de diciembre de 2028. En cuanto a los proveedores, el plan prevé que cerca del 45% de los bienes y obras sean de origen local, más del doble del 20% que exige la normativa.

La resolución acepta también la cláusula de arbitraje propuesta por las compañías para resolver eventuales disputas, que había sido revisada por la Procuración del Tesoro de la Nación. El Banco Central (BCRA) dijo no tener objeciones sobre los aspectos cambiarios, y la Cancillería informó que ni las sociedades ni sus accionistas incurrieron en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.

El 19 de noviembre quedó fijado como fecha de adhesión al RIGI, el día en que las empresas completaron la información que les pidió Energía. Al día siguiente, el Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó aprobar la solicitud. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá que asignar una CUIT especial a cada sociedad y aplicarles los beneficios impositivos y aduaneros. El BCRA, por su parte, deberá habilitar los incentivos cambiarios.