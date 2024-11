Agustín "Soy Rada" Aristarán: el hombre orquesta que presenta un show de magia en el Opera, a su banda "Niño monja" en el Cosquín Rock y una gira de dos meses en Portugal

Tras consagrarse este año en “School of rock” como Dewey Finn en el papel que inmortalizó Jack Black, Agustín “Soy Rada” Aristarán ofrece dos funciones en el Teatro Ópera con “Tarán”, el 6 y 7 de diciembre. Con ese nuevo show recorrió 10 provincias y más de 18 ciudades en todo el país, y se reflota para explotar su excelente momento artístico, luego de ganar por dos años consecutivos el premio HUGO al Mejor Protagónico Masculino (por su interpretación como Tronchatoro en el musical “Matilda” y el mencionado papel en “School of rock” ).

Respecto de la magia, Aristarán expresó: “La magia nunca vendió tickets en Argentina porque no convocaba. Siento que es como una batalla que está librando mi adolescente interno. Por suerte, la gente se está copando. Se van a reír mucho, les va a explotar la cabeza y encima tiene un momento musical muy sutil para emocionarse, pero la columna vertebral del show es hackearte el cerebro. No soy un mago tradicional, claramente eso lo saben. Y ahora menos que menos, después de toda la experiencia que adquirí en el mundo de la actuación”.

“School of rock” fue el imperdible de la temporada de vacaciones de invierno. Ese musical no sólo generó admiración por esos pequeños talentos sino que su pilar indiscutido fue Agustín “Soy Rada” Aristarán, en un papel consagratorio que superó a la maravillosa Troncahoro que compuso para “Matilda”. Allí redobló la apuesta y despuntó su talento como comediante, showman, actor y cantante, al que sumó la ejecución de la guitarra eléctrica. Sacó carcajadas con sus ocurrencias como lo hizo Jack Black en la mítica película.

“Soy Rada” pasó de hacer malabares en la calle a tener sus propias obras de teatro, protagonizar un especial de comedia en Netflix; conducir programas como Match game, y actuar en series como C.H.U.E.C.O. y El Reino.

Aristarán crea contenido para Instagram, por el que ganó un Martín Fierro Digital, TikTok y YouTube, solo o con su hija Bianca, su pareja Fernanda Metilli y su perro Honorio; confecciona ciclos digitales, como la Carpintería de Rada y Autoconversaciones.

En cuanto al contenido en sus redes sociales, Soy Rada remarcó: “Estoy haciendo un montón de otras cosas a las que Instagram me permitió. También soy grande para estar gritando delante de la cámara, tengo 41 años. Sigo manteniendo mi espíritu joven, pero creo que era un momento de darle a Instagram un respiro. Me convocaron del streaming pero prefiero ser espectador. Hago muchas cosas ya y quiero hacer un montón más. Quiero tener la libertad de poder viajar con mis espectáculos o con otras propuestas”.

“Soy Rada” irá a Portugal a trabajar dos meses para hacer una gira por todo el país con un espectáculo producido por el Cirque du Soleil. Además tiene su banda de rock performático “Niño Monja” que será parte del Cosquín Rock 2026. Fue invitado en los shows de Diego Torres en el Movistar Arena y suele hacer participaciones con diversos grupos como “El choque urbano”.

En varias entrevistas el comediante reveló que sufrió ataques de pánico y que en marzo tuvo que bajarse del escenario porque no podía continuar con la función. Hoy asegura que se siente bien y que puede seguir haciendo lo que le gusta y saber cuándo decir que no.

“Fue un gran roscazo que me pegó el cerebro para que frenara un montón de cosas. Tomaba trabajos que quizás no tenía ganas de hacer, hasta que el cerebro me dijo: ‘Ya te expliqué de varias formas cómo frenar, no lo podés hacer, entonces te mando un ataque de pánico’. Por eso, insisto: vayan a ver profesionales que los saquen de ese lugar, para hacerlo más fácil”, aconsejó.