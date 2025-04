Pablo Alborán presentó su nueva single "Clickbait"

Embed - @pabloalboran on Instagram: "Estoy muy emocionado. Es el tema más íntimo que he escrito y sin embargo no es una canción de amor. Me abro en canal y espero que muchas personas se identifiquen con este sentimiento. Mañana nos lo gozamos juntos.. os siento cerca!!! Un proyecto de @lacarbonerastudio EQUIPO TÉCNICO: Dirección: Dan Barreri @danbarreri DOP: Sergio Toro @_sergiotoro DOP: Quique Torralbo @xgrendel Jefe de producción: Oihane González @higoschumbos Ayte. Dirección: Noelia Chañe @noeliachane.t Ayudante de producción: Irene Corbelle @irenecorbelle Auxiliares de producción: Jorge Gómez @djmeshoficial Jorge Laguia @laguiawb Ayudante de cámara: David Palomo @palomoooooooo_ Auxiliar de cámara: Roberto Pintre @robertopintre Técnico de Movi: Manu Zafra @manuzafra__ Técnicos grúa: Ariel Suárez y Hugo Fermín @arielsuarezgarcia y @hugo_la_via_nivel Foto fija: Juanma Jmse @juanma_jmse Gaffer: Eduardo G. Guarner @_togari Eléctricos : Aitor Sánchez Briones @aitorsanchez96 Juan Luis Matute @juanluismatute_ Aleko Álvarez @alekoalvarez Director de Arte: Jorge Arancibia Ayte. Arte: Susana Moreno Regi @ill.smv Estilista: Alejandra Gombau @alejandragombau Asistente vestuario: Anto Martín-Peñasco Martos @i.antoxica Auxiliar estilismo: Ana San Martín Caballero @anitasc_ Maquillaje y Peluquería Pablo Alborán: Juan Pacheco @juanpachecomakeup Maquillaje y Peluquería bailarines : Marta Suárez @martavanwinkle Verónica Burguillos @veroburgui_makeup Bailarina Coreógrafa: Lara Díaz @laradiazzz Asistente de coreografía y bailarina: Elena Marín @elenaasm Bailarines: Sofía Martín @sofiaamartiin Nora Hidalgo @norakhidalgo Daniel Arango @danielarango28 Davo @davo.o Gilbert Jackson @gilbertjackson__ Xavi Ruvi @xavirubi_ Colorista: Blanca Monagas @blanca.monagas FX: Alberto Fernández @chuknano Grafismos: Salvador Alboran @salboran80 Making Of: Patricia Rodado @patipat28 Material Cámara: Alquilamedia @alquilamedia Material Eléctrico: MC Group @mcgrupo Furgo Material: Autostrada @autostrada_alquiler_vehiculos Catering: Masseda Catering @massedacatering Seguro Rodaje: Eduardo Ramos @eduramos_14"

