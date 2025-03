Lali Espósito confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo disco

La esperada noticia llega tras el lanzamiento de los singles adelantos "Fanático", "No Me Importa" y Mejor Que Vos".

"'NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA`' Nuevo Álbum! 29 de Abril" , fue el mensaje compartido por Lali en sus redes sociales junto a dos imágenes que al parecer representan la tapa y contra tapa del disco.

En una de las imágenes se puede ver el listado de canciones las cuales incluyen los singles adelantos "Fanatico", "No Me Importa" y Mejor Que Vos". Los otros títulos de canciones son: "Popstar", "Lokura", "Tu Novia II", "Morir De Amor", "No Hay Heroes", "Sensacional Exito", "Sexy", "Perdedor", "33", "Pendeja" y "Fin De Transmisión".