Airbag y su paso por Vélez: más de 120.000 fanáticos en tres estadios agotados

Covers, invitados y más en los shows de Airbag en Vélez

Fueron interminables los recuerdos que formaron parte de tres fechas descomunales, como los covers que nunca faltan en los shows de Airbag. Durante la primera noche sonaron “Have you ever seen the rain” de Creedence y “Johnny B. Goode” de Chuck Berry recordando siempre sus raíces. Para la segunda noche llegaron los invitados especiales, Chano y Bambi de Tan Biónica, donde los hermanos Sardelli y Charpentier se unieron para hacer “Cicatrices” donde fueron ovacionados por todo el público.

En las tres noches confirmaron nuevamente, que el rock está más vivo que nunca a través del talento que reflejan con sus canciones, que son de un nivel insuperable y se potencian en cada una de sus presentaciones junto a un escenario imponente y de primer nivel.

unnamed (5).jpg Los hermanos Sardelli hicieron gala de su talento ante un público extasiado.

En este 2024, la banda volvió a cerrar otro año épico, donde fueron por nuevos objetivos que les dieron la gran oportunidad de volver a hacer historia con tres noches en Vélez completamente agotadas y dejarnos con ganas de revivirlas por mil noches más.

Durante sus shows en Vélez, AIRBAG invitó a sus fans a sumarse a una colecta solidaria de juguetes para quienes más lo necesitan junto a la FUNDACIÓN SI. La respuesta de la gente fue contundente y se reunieron miles de regalos que serán debidamente distribuidos para que lleguen a las infancias esta Navidad.

Lo que se viene en 2025 para Airbag

El próximo año, Airbag arrancará sus presentaciones nada más y nada menos que en la edición número 25 de Cosquín Rock, donde llevarán su sello característico de rock y su energía en la primera fecha del festival más importante de Argentina el 15 de febrero. Además, se esperan novedades “El club de la pelea”, su próximo nuevo álbum que ya cuenta con adelantos explosivos.