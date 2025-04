Juez negó el pedido de prórroga de Sean "Diddy" Combs y el juicio comenzará el 5 de mayo

"No está claro por qué (...) no hay tiempo suficiente, especialmente teniendo en cuenta los cuatro bufetes de abogados que el Sr. Combs tiene ahora representándole", expresó el juez, ante el pedido de prórroga que había hecho el abogado de Combs, Marc Agnifilo. "La nueva conducta (denunciada) no es nueva", agregó el magistrado.