Madres Víctimas de Trata explicó por qué integrantes de la ONG estuvieron con Viviana Canosa a Comodoro Py

En ese sentido, explicaron la presencia de las representantes de la ONG: "Ambas se presentaron con el único objetivo de solicitar que la causa se maneje con las reservas necesarias, exigiendo una investigación seria, sin filtraciones ni exposiciones indebidas".

En ese sentido, señalaron desconocer "cuál fue la declaración" de la conductora "ni qué información aportó".

Asimismo, adelantaron que "las letradas se presentarán ante el juzgado para prestar declaración en representación de las víctimas presentadas por la organización Madres Víctimas de Trata".

"Al delito de trata de personas no puede ni debe ser banalizado. No se trata de glamour, fama o medios. Se trata de personas vulnerables que están siendo víctimas de un delito atroz", concluyó la organización.

"Me puse a disposición de la Justicia": el descargo de Lizy Tagliani ante las graves acusaciones de Viviana Canosa

Lizy Tagliani volvió a manifestarse públicamente luego de que Viviana Canosa la denunciara por presunto robo e involucramiento en una red de trata. Frente a las graves acusaciones, la conductora aseguró: "Me puse a disposición de la Justicia, pero hasta el momento nadie me llamó".

En el cierre de su programa radial Arriba Bebé, emitido por Pop 101.5, Tagliani expresó su angustia por la situación que atraviesa. “No voy a parar. Me siento mal por momentos, es horrible, no sé si existe algo peor que esto. Se me vienen imágenes espantosas, pensamientos horribles que no tuve en mi vida. Tengo tanta bronca e impotencia, no quiero que me gane esto. Me tiene que acompañar la tranquilidad y seguridad de saber quién soy”, afirmó conmovida.

A pesar del difícil momento, destacó el respaldo que ha recibido de su entorno laboral. "Un gran paso es que la gente con la que trabajo no me haya soltado la mano, también puse un límite. No voy a decir lo que otros quieren que digan de mí. Es muy feo", señaló la conductora, visiblemente afectada.