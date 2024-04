Alien day: ¿Por qué se celebra hoy?

image.png

Alien: un antes y después en el cine de ciencia ficción

Considerada uno de los films de ciencia ficción y terror más influyentes de todos los tiempos, Alien: el octavo pasajero es la aterradora historia de una tripulación a bordo de una nave espacial comercial que aterriza en un planeta alienígena para investigar una misteriosa transmisión de origen desconocido y se encuentra con la forma de vida más mortífera del universo. Junto a Weaver, lideran el elenco Tom Skerritt, Verónica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm y Yaphet Kotto.

Por su singular abordaje del género de ciencia ficción, y del subgénero de historias espaciales, así como por su impronta visual moderna y su elenco estelar, Alien: el octavo pasajero se convirtió en un éxito rotundo de taquilla, al tiempo que fue elogiada por la crítica y en la industria por sus innovadores efectos visuales. Obtuvo un premio Oscar en la categoría de Mejores efectos visuales. Con el tiempo, Alien: el octavo pasajero devino en ícono de la cultura pop, con ciertas imágenes de la película grabadas en la retina colectiva para siempre.

La historia, a su vez, se convirtió en franquicia con el estreno de sucesivos títulos: Aliens en 1986; Alien 3 en 1992; Alien: la resurrección en 1997; Alien vs. Depredador en 2004; Alien vs. Depredador 2 en 2007; la precuela de 2012 Prometeo y, por último, su secuela de 2017 Alien: Covenant.

Alien: Romulus, el futuro de la saga

Próximamente, la cita es en salas de cine para seguir disfrutando de la franquicia de Alien: Romulus, una experiencia cinematográfica terrorífica que entusiasma a los fanáticos y originará una generación nueva de fans.

En la historia, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio explora en las profundidades de una estación espacial abandonada, encontrándose cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo.

El elenco de la nueva película está liderado por Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy), Archie Renaux (Sombra y hueso), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) y Aileen Wu, bajo la dirección del director uruguayo Fede Álvarez (Posesión Infernal, No respires).