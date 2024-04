La película ''28 años después'' confirmó elenco: tres estrellas del cine serán parte de la secuela

Quiénes son los actores que protagonizarán la película

Después de su papel estelar y ganador del Emmy en Killing Eve, Comer se ha mantenido ocupada en el ámbito cinematográfico, protagonizando películas como Free Guy junto a Ryan Reynolds y The Last Duel de Ridley Scott. A continuación, se la puede ver en The Bikeriders, junto a Tom Hardy y Austin Butler.

Para Taylor-Johnson, el trabajo continúa su sólida asociación con Sony luego de un papel en Bullet Train, así como la próxima película de Marvel, Kraven the Hunter. A continuación, estará en The Fall Guy que se estrena la próxima semana y que también está protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt. También tiene la película de terror gótico Nosferatu que se estrenará a fin de año.

Fiennes, nominado al Oscar, está actualmente terminando una presentación internacional en cuatro ciudades de la obra Macbeth, con entradas agotadas, en Washington, DC. La obra se representó en Liverpool, Londres y Edimburgo con entradas agotadas en todas las ciudades y con excelentes críticas. Además protagoniza dos películas que se estrenarán en primavera, Cónclave, dirigida por Edward Berger y The Return, dirigida por Uberto Pasolini junto a Juliette Binoche.

¿Cuándo se estrenará 28 años después?

28 años después aún no tiene fecha de estreno. Dado que la noticia de la secuela se publicó recientemente, todavía tenemos un tiempo para esperar para recibir información sobre cuándo podría lanzarse.

Originalmente, la continuación se titularía 28 meses después, continuando con el motivo del título establecido en la línea de tiempo de la película. Sin embargo, después de tanto tiempo desde la última vez que regresamos a este mundo en 2007, Boyle, Garland y Murphy pensaron que el título 28 años después sería más apropiado.

¿Cuál es la trama de 28 años después?

La trama de 28 años después aún no se ha publicado, y Boyle, Garland y Murphy mantienen en secreto los detalles de su tan esperada reunión de zombies por el momento.

A pesar de esta falta de información, quizás sea seguro asumir que su historia nos transportará una vez más a un mundo devastado por un brote zombi y que está luchando por recuperar la sensación de normalidad. Como suele ser el caso con este tipo de secuelas, cualquier solución a los problemas de comer carne no suele durar demasiado, y el caos pronto regresa con consecuencias aterradoras.

La película original de Boyle nos llevó a un mundo donde los manifestantes contra el abuso animal liberan accidentalmente un nuevo virus en el mundo mientras intentaban liberar a algunos animales de laboratorio. Este virus altamente contagioso y de rápida propagación envía a cualquiera que infecte a una ira ciega y asesina y no tarda mucho en propagarse por todo el Reino Unido, destruyendo todo y a todos a su paso.

Una de las pocas personas ajenas a esta destrucción es el personaje de Murphy, Jim, quien se despierta después de meses en coma para descubrir un mundo muy diferente, dividido en dos facciones: los supervivientes y los infectados.