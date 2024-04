Las revelaciones de Ben Stiller sobre el fracaso de "Zoolander 2": "Me afectó durante mucho tiempo"

Ben Stiller habló sobre el fracaso de "Zoolander 2" en taquilla "no fue una gran experiencia", ahora admitió en un próximo episodio del podcast "Fail Better" de David Duchovny que lo tomó por sorpresa los desastrosos resultados que tuvo su secuela de 2016.

“Realmente me asusté porque pensé: '¿No sabía que era tan malo?'” , continuó Stiller. “Lo que más me asustó en ese caso fue que estaba perdiendo lo que creo que es gracioso, el cuestionamiento de uno mismo... en 'Zoolander 2', definitivamente fue una sorpresa para mí. Y definitivamente me afectó durante mucho tiempo”.

Ben Stiller y el refugio detrás de las cámaras

Stiller ahora puede adoptar una mentalidad de vaso medio lleno ante el fracaso de “Zoolander 2”, ya que restableció sus prioridades profesionales lejos de posibles oportunidades de obtención de efectivo y se dirigió primero a gratificantes oportunidades como director como “Escape From Dannemora” y “Severance”.

"Lo maravilloso que surgió de eso para mí fue simplemente tener un espacio donde, si hubiera sido un éxito, y me hubieran dicho 'Haz 'Zoolander 3' ahora mismo', o me hubieran ofrecido alguna otra película, probablemente habría saltado a participar". y lo hice”, dijo Stiller. "Pero tuve este espacio para sentarme conmigo mismo y tener que lidiar con eso y con otros proyectos en los que había estado trabajando (no comedias, algunos de ellos). Tengo tiempo para trabajar y desarrollarme".

“Incluso si alguien dijera: 'Bueno, ¿por qué no haces otra comedia o haces esto?' Probablemente se me habría ocurrido algo que hacer. Pero simplemente no quería hacerlo”, añadió Stiller. “Encontrarte a ti mismo en términos de lo que creativamente quieres ser y hacer, siempre me encantó dirigir. Siempre me encantó hacer películas. Siempre, en mi opinión, me encantó la idea de simplemente dirigir películas desde que era niño, y no necesariamente comedias. Y así, en el transcurso de los siguientes nueve o diez meses, pude desarrollar estas series limitadas”.

La aclamada serie de Apple TV+ de Stiller, “Severance”, en la que dirige varios episodios y se desempeña como productor ejecutivo, recientemente completó la producción de su muy esperada segunda temporada.