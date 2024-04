Sam Raimi habló sobre la posibilidad de volver a dirigir una película de Marvel

El director estuvo a cargo de la primera trilogía de “Spider-Man” y de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Con el regreso de los personajes de Spider-Man de Sam Raimi en “Spider-Man: No Way Home” y el regreso del propio Raimi con “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, han vuelto a circular rumores de que podría tener un papel más importante en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero, según el director, actualmente no tiene “ningún plan” para un futuro con Marvel. Todavía.