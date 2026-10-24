American Horror Story temporada 14: cuándo se estrena y qué se sabe de la nueva entrega de la serie de Disney+

Disney confirmó que la serie tendrá temporada 14, mientras la entrega 13 sigue al aire. Conoce qué se sabe de la próxima entrega.

FX renovó American Horror Story para una temporada 14, pero todavía no confirmó la fecha de estreno, la historia ni los actores que participarán en los nuevos episodios.

Los fanáticos del terror tienen motivos para seguir pendientes de American Horror Story . Disney+ confirmó la renovación de la serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk para una temporada 14 , que continuará la historia de una de las franquicias más reconocidas del género. El anunció se realizó antes de que finalice la actual entrega.

Aunque la continuidad ya está confirmada, todavía hay varias incógnitas sobre los próximos episodios . La cadena no informó la fecha de estreno, la trama ni qué actores volverán a formar parte del elenco. Por ahora, los seguidores deberán esperar nuevas novedades para conocer qué rumbo tomará la antología después de su decimotercera temporada.

La principal novedad es que American Horror Story tendrá una temporada 14 , pese a las especulaciones que señalaban que la entrega número 13 podía marcar el final de la producción. La renovación garantiza que FX seguirá apostando por la ficción , que debutó en 2011 y construyó una identidad propia a través de relatos de terror con diferentes escenarios y personajes.

Sin embargo, el anuncio no estuvo acompañado por detalles sobre el argumento. Todavía no se sabe si la nueva temporada presentará una historia completamente independiente o si retomará elementos de entregas anteriores. La franquicia suele alternar relatos nuevos con conexiones entre personajes y universos que los espectadores ya conocen.

Tampoco se comunicó un calendario de producción ni una ventana estimada para el lanzamiento. Por ese motivo, no hay una fecha de estreno confirmada para la temporada 14. Cualquier previsión sobre el mes o el año en que llegarán los nuevos capítulos debe tomarse como una especulación hasta que FX o el equipo creativo brinden información oficial.

¿Qué actores podrían volver a la serie?

A lo largo de sus trece entregas, la antología reunió a intérpretes que se convirtieron en parte fundamental de su identidad. Entre ellos se encuentran Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Basset, Kathy Bates y Emma Roberts, figuras que participaron en distintas etapas de la producción y que dejaron personajes recordados por los seguidores.

La serie se caracteriza por recuperar a varios de sus actores en papeles diferentes, aunque cada temporada tenga su propio argumento.

Ese formato permite que el elenco cambie y que algunos intérpretes regresen para dar vida a personajes nuevos o retomar roles anteriores. La presencia de estrellas conocidas es, por eso, una de las principales incógnitas que rodean a la próxima entrega.

De todos modos, ninguno de esos nombres está confirmado para la temporada 14 por el momento. La participación en temporadas anteriores no garantiza un regreso, ya que las decisiones dependen de la historia, la disponibilidad de los artistas y los anuncios oficiales de la producción. Hasta que se conozca el reparto, las posibles incorporaciones seguirán siendo materia de especulación.

Una franquicia que sigue apostando por el terror

Desde su estreno en 2011, American Horror Story exploró diferentes variantes del género: casas embrujadas, instituciones psiquiátricas, aquelarres de brujas, hoteles sobrenaturales, cultos y escenarios apocalípticos. Cada entrega construye una atmósfera propia y utiliza el terror para abordar temas sociales, conflictos personales y miedos colectivos.

La posibilidad de renovar personajes y escenarios ayudó a que la serie mantuviera su formato de antología durante más de una década.

Algunas temporadas funcionan como relatos autónomos, mientras que otras recuperan figuras o referencias de historias previas. Esa combinación permite que cada nueva entrega despierte expectativas tanto entre quienes siguen la saga desde el comienzo como entre quienes se incorporan más adelante.

La temporada 14 llegará después de American Horror Story: 13, una entrega que reunió a varios intérpretes conocidos de la franquicia. Con la renovación ya confirmada, el siguiente paso será conocer qué historia preparan Murphy y Falchuk, quiénes integrarán el elenco y cuándo comenzará la emisión.

Hasta entonces, la continuidad está asegurada, pero la fecha de estreno y los detalles de la trama siguen sin anunciarse.