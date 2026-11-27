Con una grilla que equilibra figuras icónicas de la música global y lo más destacado de la escena local, el público ya puede planificar su recorrido para vivir dos días inolvidables los próximos sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Primavera Sound Buenos Aires 2026 se encuentra en su recta final y se prepara para ofrecer una experiencia sonora de primer nivel a través de tres escenarios en el Club Ciudad .

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Con una grilla que equilibra figuras icónicas de la música global y lo más destacado de la escena local, el público ya puede planificar su recorrido para vivir dos días inolvidables los próximos sábado 28 y domingo 29 de noviembre . Las últimas entradas están disponibles en la web oficial de Enigma Tickets.

El sábado 28 y domingo 29 de noviembre, Disney+ transmitirá en vivo y en directo el festival Primavera Sound Buenos Aires para toda la audiencia de habla hispana de Latinoamérica.

Con la conducción de Bebe Contepomi y Lara Gianina , el sábado a partir de las 14:30 hs y el domingo desde las 13:45 hs (Argentina), la audiencia de Disney+ podrá disfrutar, desde la primera fila del festival, de una grilla con reconocidos artistas nacionales e internacionales de múltiples géneros musicales, e invitará a los suscriptores a vibrar con sus músicos favoritos.

Al finalizar cada jornada, la transmisión estará disponible por 30 días en Disney+ para que la audiencia pueda volver a disfrutar de sus shows favoritos. La producción de la transmisión estará a cargo de El Bajo Producciones.

Lineup y horarios por día del Primavera Sound Buenos Aires

Horarios de apertura puertas ambos días: 14hs.

Sábado 28 de noviembre: Gorillaz, Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Jaime Sin Tierra, John Talabot, Juliana Gattas, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Chechi de Marcos, LISA SCHA, María Wolff, El Nota, wiranda johansen.

Domingo 29 de noviembre: The Strokes, FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, underscores, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz, Juana Aguirre, Machine Girl, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro,Babeblade, Fin del Mundo, Pizza, sunlid, Yeyo.

El Club Ciudad será el escenario donde miles de personas volverán a encontrarse para vivir dos jornadas atravesadas por el espíritu que convirtió a Primavera Sound en uno de los festivales más prestigiosos del mundo: una curaduría artística de excelencia, descubrimiento musical, diversidad, innovación y una experiencia que va mucho más allá de los escenarios y una sucesión de shows.

¡Este es el mapa de Primavera Sound Buenos Aires!



Conocé el predio, ubicá los tres escenarios y descubrí dónde encontrar cada uno de los espacios del festival



28 y 29 de noviembre | Club Ciudad



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Objetos Permitidos: Protector solar, botella de agua reutilizable de 500cc, cámara fotográfica no profesional, mantas y toallas, carteras/bolsos hasta 31 lt., desodorante (no aerosol), medicamentos con receta

Objetos no permitidos: Armas de ningún tipo, computadoras, comidas o bebidas ajenas al evento, mochilas grandes, valijas o de senderismo, patinetas, monopatines, scooters, vehículos motorizados, instrumentos musicales y bocinas, cámaras y equipos profesionales de foto, audio y video, termos con líquido caliente y mate, sustancias ilegales o inflamantes, drogas, punteros láser, luces brillantes o grandes, carpas o sillas de cualquier tipo, drones, publicidad, carteles, lapiceras o pinturas en lata, animales (salvo perros de servici

Cambios en la grilla del Primavera Sound

Por motivos ajenos al festival y a la artista, Cara Delevingne no formará parte de esta edición de Primavera Sound Buenos Aires. Su actuación en Primavera Sound São Paulo sí se celebrará según lo previsto.

Por otro lado, Nation of Language por prescripción médica no podrá viajar a nuestro país. Por tal motivo, no contaremos con la banda en el Festival (tampoco estarán presentes en la jornada del 30/11 de Primavera en la Ciudad en Deseo Club).

Por último, la actuación de Babeblade cambia de sábado a domingo.