Apu volvió a Los Simpson tras casi 10 años de ausencia: quién es el nuevo actor en ponerle voz al personaje + Agregar ámbito en









En el episodio de anoche de Los Simpson, Apu regresó con diálogos por primera vez desde el episodio "Los Serfsons" de 2017.

Apu volvió a tener dialogos en la serie con una nueva voz.

Apu Nahasapeemapetilon, uno de los personajes icónicos de Los Simpson, habló por primera vez en casi una década en el episodio de anoche de la serie animada.

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Apu fue presentado por primera vez en la primera temporada de la serie durante el episodio 8 "The Telltale Head" ("La cabeza delatora"), donde el actor Hank Azaria le dio voz. Azaria Continuó interpretando al personaje durante 29 temporadas hasta que el documental de 2017 The Problem With Apu exploró los estereotipos racistas detrás de su representación.

Apu pasó a un segundo plano después de eso y, en 2020, Azaria confirmó que ya no le daría voz al personaje . "Lo que hagan con el personaje es decisión suya. Depende de ellos y aún no lo han decidido. En lo único que hemos coincidido es en que ya no le pondré la voz. Tomamos la decisión entre todos. Todos estuvimos de acuerdo. Todos creemos que es lo correcto y estamos conformes", explicó.

El regreso de Apu a Los Simpson con una nueva voz En el episodio de anoche de Los Simpson, Apu regresó con diálogos por primera vez desde el episodio "Los Serfsons" de 2017. Ahora, la voz de Apu la interpreta Sunil Malhotra, mientras que la de su esposa Manjula la da Janina Gavankar.

En el especial de Halloween, "The Revengening", una figura enmascarada se venga de los habitantes de Springfield antes de revelar su identidad como Apu. Explica que pasó los últimos años abandonado en la Isla de la Basura Olvidada. "Soy el hombre al que dieron por muerto. ¡Soy aquel cuya existencia fingieron!"

“Habría sido tan fácil traerme de vuelta”, continuó con su metadiscurso. —Apu, lamentamos mucho haberte dejado morir. Créeme, queríamos hacer lo correcto —dijo Marge, intentando impedir que Apu destruyera la ciudad—. Pero estábamos muy asustados y no sabíamos qué hacer —añadió Bart. Finalmente, Apu se dio cuenta de que todo había sido un sueño y fue invitado a la fiesta de Halloween de Los Simpson. Apu's new voice has been revealed.



It is the first time the character has spoke in almost a decade. pic.twitter.com/HjzHVjaM0S — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 19, 2026 “Nos encanta este personaje y queríamos traerlo de vuelta de una forma inteligente, al estilo de Los Simpson, que le permitiera evolucionar”, dijo el coproductor ejecutivo Matt Selman en un comunicado. “Estamos entusiasmados con lo que Sunil ya ha aportado al papel y esperamos ver más de Apu en el futuro”.