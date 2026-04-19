Día mundial de Los Simpsons: por qué se celebra el 19 de abril y su historia

Una de las series animadas más influyente de la TV tiene su día especial y sigue generando debate por las supuestas predicciones.

39 años atrás, un 19 de abril de 1987, una familia animada con trazos torpes aparecía en la pantalla por primera vez. Casi cuatro décadas más tarde, no sin polémicas y con varios altibajos en su calidad, siguen vigentes, y por eso se celebra este domingo el Día Mundial de Los Simpson. Una serie que buscaba representar desde el grotesco varios estereotipos de la sociedad norteamericana, pero que prendió en Argentina como en pocos lugares del mundo y se convirtió en un ícono cultural de varias generaciones.

Cada 19 de abril se conmemora el Día mundial de Los Simpson , una fecha elegida por los fanáticos en referencia a la primera aparición televisiva de la familia amarilla en 1987, dentro del programa The Tracey Ullman Show.

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A partir de ese debut, la creación de Matt Groening se convirtió en un fenómeno global que marcó generaciones y redefinió el humor en la televisión.

Con más de 30 temporadas al aire, Los Simpson no solo lograron mantenerse vigentes, sino que también influyeron en la cultura popular, la política y el lenguaje cotidiano.

Su capacidad para retratar la sociedad con ironía y crítica convirtió a la serie en un espejo —muchas veces exagerado— de la realidad.

Uno de los temas que más alimenta su fama es la idea de que la serie “predice el futuro”. A lo largo de los años, distintas escenas fueron vinculadas con hechos reales ocurridos tiempo después.

Entre los casos más mencionados aparecen la presidencia de Donald Trump, avances tecnológicos o situaciones políticas que parecen haber sido anticipadas en episodios antiguos.

Sin embargo, especialistas y guionistas sostienen que no se trata de predicciones reales, sino de una combinación de sátira, observación social y probabilidades.

El secreto detrás del fenómeno

El éxito de estas coincidencias radica en el enfoque de sus creadores: trabajar sobre tendencias, exagerarlas y llevarlas al absurdo.

Con miles de episodios y décadas de emisión, las probabilidades de que algunos guiones coincidan con eventos reales aumentan considerablemente.

Más que una serie

Más allá de los mitos, Los Simpson siguen siendo una de las producciones más influyentes de la historia de la televisión, con un impacto que trasciende generaciones y fronteras.

A más de tres décadas de su estreno, la familia de Springfield continúa vigente, generando debate, humor y nuevas lecturas sobre la realidad.