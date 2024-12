Bill Wyman criticó a los Rolling Stones por seguir tocando tras la muerte de Charlie Watts

“Cuando Charlie se fue, pensé que cerrarían. Realmente lo hice. Podrían reemplazar el bajo, pero no pensé que pudieran reemplazar a Charlie, y su carisma, y lo gran tipo que era. Pero continuaron, lo que me sorprendió. No diría que me decepcionó, pero sí me sorprendió. Creo que hubiera sido un buen momento para que terminaran. A la vez, no creo que tengan nada más que hacer, de lo contrario, lo harían, ¿no?”.

Acto seguido, y haciendo énfasis en que los músicos no tienen otra cosa que hacer en sus vidas, reveló: “Tengo seis cosas diferentes que hago todo el tiempo y estoy muy feliz haciéndolas. Ronnie (Wood) tiene el arte como segunda cosa. Y Mick (Jagger) ha intentado hacer películas y cosas así, pero en realidad no lo ha logrado, y ha hecho cosas en solitario que tampoco funcionaron tan bien como deberían. Y entonces ellos simplemente… son sólo los Stones todo el tiempo”.