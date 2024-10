Cumple años Bill Wyman, bajista y miembro fundador de los Rolling Stones: la dura confesión y el motivo por el cual abandonó la banda

A pesar del indudable éxito de los Rolling Stones en la década de 1970 gracias a discos como "Sticky Fingers" y "Let It Bleed", el estado financiero de sus integrantes era pésimo . "Nuestro mánager, Allen Klein, tenía todo el dinero, y cuando querías algo le rogabas que te enviara algo . Estabas en números rojos con el banco, así que no estabas de fiesta todo el tiempo, te preocupabas por cómo pagar las facturas. Era una pesadilla ", confesó Wyman.

Por otra parte, el bajista expresó sobre su salida: "Debería haberlo hecho mucho antes... en los ochenta. Aguanté hasta el final tres giras en el 89 y el 90 tres etapas de la gira Steel Wheels/Urban Jungle, después de siete años de nada, y acabé con un descubierto bancario de 200.000 libras, porque no ganábamos nada".

"Mick Jagger y Keith Richards eran totalmente ricos, así que no les molestaba", afirmó Wyman, quien en una entrevista con el diario The Mirror explicó que sus compañeros de banda no entendían que se quería ir. “Me fui en 1991, ¡pero no me creían! Se negaban a aceptar que me había ido. No fue hasta 1993, cuando empezaban a reunirse para la gira de 1994, cuando me dijeron: 'Te has ido, ¿verdad?' Y yo les contesté: 'Me fui hace dos años'. Finalmente lo aceptaron, así que dicen que me fui en 1993".

Asimismo, expresó su cansancio y su falta de ganas de seguir por intereses propios: "Simplemente tuve suficiente. Estaba en la mitad de mi vida y pensé: 'Tengo otras cosas que quiero hacer'. Quería hacer arqueología, escribir libros, hacer exposiciones fotográficas y jugar al críquet benéfico. Leía sobre culturas antiguas mientras viajaba y también hacía fotos. Quería vivir otra vida".

De todas formas, los recuerdos todavía permanecen en la mente de Wyman: "Lo raro es que desde que me fui hasta el día de hoy, sigo soñando que estoy de gira, como si estuviéramos en un camarín o en un hotel. Sigo teniendo esos sueños, y sueño con otros amigos como David Bowie. Todos son muy agradables pero muy confusos".

El año pasado, los Rolling Stones lanzaron "Hackney Diamonds", un nuevo álbum de estudio que dejaba asentada su longevidad y vigencia. Y Wyman no se quedó atrás, ya que participó en la canción "Live by the Sword".