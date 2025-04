La nueva película de "Spider-Man" con Tom Holland confirmó su titulo y fecha de estreno

"Me dicen que es tradición contarles algo sobre la película que nadie sabe. Tenemos un tráiler, aunque no compartimos nada", bromeó Cretton.

Luego el actor de Peter Parker lo dejó escapar: Spider-Man: Brand New Day (Un nuevo día) será el título de la próxima entrega, que se estrenará el 3o de julio de 2026.

Spider-Man: No Way Home fue un gran éxito como la séptima película más taquillera de todos los tiempos en la taquilla mundial con u$s1.95 mil millones, terminó con un cambio radical para el lanzatelarañas, con Parker (Holland) renunciando a su identidad para salvar al mundo (con la ayuda de las iteraciones anteriores Tobey Maguire y Andrew Garfield).

Para la cuarta entrega, Amy Pascal y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, regresan como productores, con el regreso de la estrella Zendaya. Sin embargo, a pesar del cambio tras el ciclo de prensa de "No Way Home", que intentó mantener en secreto el regreso de los antiguos héroes arácnidos, Garfield afirmó que no retomaría la franquicia en esta ocasión.

Tom Hardy habló sobre Venom y el cruce fallido con el Spider-Man de Tom Holland

Por otra parte, y en relación a Spider-Man, en una nota para The Discourse Podcast, Tom Hardy reveló que el crossover con el Spider-Man de Holland “estuvo tan cerca como jamás pude imaginar”, y agregó: “Me hubiera encantado hacer una película juntos, porque el solo hecho de filmarla habría sido muy divertido”.

Según explicó el protagonista de Venom, una película del villano en compañía de Spider-Man, debía tener una línea muy clara, y apuntó: “Para mí, fundamentalmente, hubiera sido para chicos. Porque más allá de lo mucho que los adultos aman las películas de superhéroes, como queda a la vista en la venta de entradas, los chicos nos recuerdan constantemente qué tan importantes son para ellos estos personajes. Y ellos no entienden por qué sus personajes favoritos no pueden estar juntos en una película”.