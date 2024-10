Cuál es la película de terror más espeluznante de todos los tiempos, según la ciencia

Sinister.jpg Sinister esta protagonizada por Ethan Hawke. Blumhouse

En segundo lugar quedó la película de terror Host, de 2020, basada en Zoom, seguida de Skinamarink, Insidious y El Conjuro.

Hereditary se ubicó en el sexto lugar del ranking, mientras que Smile quedó en el séptimo. El top 10 lo completan The Exorcism Of Emily Rose, Talk To Me y Hell House LLC.

La lista está dominada en gran medida por películas de terror modernas, varias de las cuales se estrenaron en 2024. Se determinó que la película más aterradora de los últimos 12 meses fue Oddity, que se ubicó en el puesto 20 del ranking. También aparecieron entre las 50 mejores Terrifier 3, Stopmotion, Immaculate, Longlegs y The First Omen.