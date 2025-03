Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei: "Esto no es un logro, es un desastre"

La expresidenta Cristina Kirchner cruzó con dureza este domingo a Javier Milei, a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social X (ex Twitter), en el que cuestionó el discurso del jefe de Estado de este sábado en el Congreso, durante la apertura de sesiones ordinarias. "La verdad… no sé qué festejas. Porque esto no es un logro, es un desastre", disparó la exmandataria.