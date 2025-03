Salida del cepo, acuerdo con el FMI y reforma impositiva, los ejes de un Milei recargado para 2025

El jefe de Estado arribó pasadas las 21 a un Congreso de la Nación con alrededores sin gente. Como contó Ámbito , La Libertad Avanza decidió no movilizar y apostar al rating del prime time y las redes sociales (una estrategia fallida, dado que los números reflejaron una fuerte caída en el encendido televisivo , tanto en canales de aire como en señales de noticias) . La imagen de la plaza desértica coincidía con lo que se registró adentro del edificio, en donde la mayor parte de la oposición decidió no bajar al recinto.

En el Gobierno ya estaban al tanto de la jugada, pero eso no impidió que Milei siguiera con su plan original de vender "el país que se viene", y asegurar que las promesas económicas que todavía no se cumplieron no fueron olvidadas. Pero además, el Presidente insistió en la batalla cultural para tomar distancia de la oposición y la casta, al tiempo que aprovechó la ocasión para volver a apuntar contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y utilizó el tema inseguridad para profundizar la grieta.