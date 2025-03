Javier Milei, el FMI y el acuerdo al Congreso

Tras el respaldo político de los Estados Unidos, ya estarían definidos los términos generales del nuevo acuerdo. Si el Congreso da su aprobación a que el Gobierno suscriba un nuevo entendimiento con el FMI, el siguiente paso sería dar a conocer las características técnicas del mismo (staff agreement) para su aprobación por parte del Directorio del organismo. Cabe señalar que lo que evaluará el Parlamento es si el nuevo acuerdo implica más deuda pública, por esta razón es que Milei se ocupó de aclarar que no se trata de un aumento en el endeudamiento.

“El presente acuerdo con el FMI lo que busca es restaurar el activo del Banco Central, y con eso su patrimonio, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado”, precisó el primer mandatario. La intención del Gobierno es capitalizar el BCRA y ratificó su compromiso de mantener el superávit fiscal y cortar con la emisión monetaria para asegurar la baja de la inflación y la recuperación económica.

Instó a los legisladores a su aprobación al prometer: “Quiero ser claro con una cosa: nosotros vamos a resolver el problema que todos los gobiernos anteriores causaron con el déficit fiscal y su financiamiento. En consecuencia, esperamos que este Congreso adopte la misma postura que tuvieron con todos los demás, que es acompañar desde sus bancas, apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo".

Deterioro del balance del BCRA

Milei realizó un análisis histórico del deterioro del balance patrimonial del BCRA que, según su análisis, explica las altas tasas de inflación de los últimos años y que el valor del dólar se haya multiplicado por 1.200 veces desde la salida del régimen de Convertibilidad.

En primer lugar, señaló “la estafa descomunal de la pesificación asimétrica, lo cual implicó que la política se robó u$s14.000 millones que respaldaban la base en el 2001; y que, a dinero de hoy, ajustado por la inflación americana, son u$s30.000 millones”. Agregó que “con la pesificación asimétrica, ese chiste tan impulsado alegremente y bancado por Clarín, que después bueno, tuvo su Ley de medios para que no quiebre, ahí les robaron a los argentinos 30.000 millones de dólares”. Esta fue la única referencia a un medio de comunicación y no resulta casual en momentos que el grupo anunció la compra de Telefónica una medida que no cayó bien en el Gobierno.

Para el primer mandatario "la segunda estafa fue el Fondo del Bicentenario, cuando por el capricho electoral de Cristina Fernández de Kirchner se extrajeron del Banco Central 10 mil millones de dólares, que a dinero de hoy serían 15.000 millones de dólares”.

Para finalmente hacer responsable a toda la dirigencia política cuando redondeó el cálculo y acusó: “El saqueo de los políticos por medio del Banco Central no se acaba con esas dos estafas monumentales, sino que a eso hay que sumar los 25.000 millones de dólar futuro en el 2015 y los 40.000 millones de las SIRAs en el 2023”. En suma, “esto significa que, en los últimos 25 años, la política vía al Banco Central les robó a los argentinos 110.000 millones de dólares. Vengan ahora a hablar de estafa piramidal. Dale", aseveró.

Deuda

Tras señalar que no habrá aumento en el nivel de endeudamiento, precisó que “el dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central”.

Al mismo tiempo, reflexionó que se podría objetar que, si bien la deuda bruta permanece constante, hay un cambio en el acreedor. Sin embargo, dijo que “este argumento implicaría aceptar que la política está dispuesta a seguir estafando a los argentinos con la inflación. Esto es, alguien podría señalar que estamos cambiando impuestos explícitos por un impuesto implícito no legislado”.

En este punto ratificó su compromiso con el ajuste fiscal y prometió que “nosotros vamos a honrar nuestros compromisos; y los fondos para enfrentar esta deuda surgirán de un mayor ajuste fiscal vía reducción del gasto público”.

Acuerdo con el FMI

El Presidente consideró que “este nuevo acuerdo nos brindará las herramientas para sanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente para todos nuestros ciudadanos y para poder atraer mayores inversiones que se traduzcan en menor inflación, mayor crecimiento y nivel de empleo, con las consecuencias… mejores salarios que implican menor cantidad de pobres e indigentes” marcando que esta es la hoja de la ruta económica de su gobierno.

Cepo al dólar

El Presidente adelantó que avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder terminar de sanear el balance del Banco Central permitirá “salir del cepo cambiario definitivamente durante este año”.

A lo largo de los últimos meses, el Gobierno fue relajando los controles cambiarios, pero aún es mucho lo que resta por hacer. En reiteradas oportunidades, tanto Milei como Caputo señalaron que la salida del cepo se haría en condiciones tales que no generen riesgos de turbulencias en los mercados. Precisamente el aporte de fondos frescos por parte del FMI aumentaría las reservas líquidas y posibilitaría que la autoridad monetaria tenga mayor “poder de fuego” para sostener su política cambiaria.

Impuestos

Milei también se refirió a la reducción de impuestos durante su gestión empezando por “el señoreaje, esto es la emisión de dinero para financiar el déficit que se traducía en inflación y que les robaba a los argentinos quince puntos del PBI; el Impuesto PAIS, las retenciones a las exportaciones de manera definitiva para las economías regionales y de manera transitoria para los productos tradicionales que, tarde o temprano, las vamos a terminar de eliminar”.

Consideró que “es imperativo llevar a cabo una reforma impositiva estructural, para así reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y pasar a tener únicamente seis impuestos, terminando con el infierno logístico que implica tributar en Argentina” confirmando lo anticipado por Ámbito en cuanto a que el primer mandatario reafirmaría su intención de disminuir la presión tributaria.

Cabe señalar que cualquier modificación impositiva debe pasar por la aprobación del Congreso, y en el gobierno saben, que este año por ser electoral y la composición parlamentaria actual será difícil que el oficialismo logre la aprobación de proyectos de ley. De hecho, el propio Milei en su discurso ya anticipo que si no se puede durante este año se comenzará a trabajar a partir del de diciembre de este año apostando también a que contará con más legisladores.

Alineamiento

Por otra parte, Milei consideró como una “falacia” a las políticas de protección industrial al tiempo que reafirmó el alineamiento con los Estados Unidos. Dijo “basta de la mentira proteccionista, porque en el fondo no es ni más ni menos que un curro entre los políticos y los empresarios prebendarios”.

En este sentido, consideró que “el primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos”. Recordó que se trata de una oportunidad que ya se nos presentó hace veinte años “y dejamos pasar … Pero para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuesto a flexibilizar o, incluso, llegado el caso, a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos”, asevero Milei.