David Gilmour anunció el lanzamiento de la película en vivo "Live At Circus Maximus, Rome"

David Gilmour anunció una nueva película que mostrará un concierto en vivo y llevará el nombre de "Live At Circus Maximus, Rome" . La próxima película es la continuación de las fechas de la gira "The Luck And Strange" del año pasado de la leyenda de Pink Floyd .

Además de su estreno en cines, las funciones de "Live At The Circus Maximus" también se distribuirán en dos Blu-ray y tres DVD, junto con material inédito y audio mezclado en 5.1 y Atmos. Esto se publicará el 17 de octubre.

"The Luck And Strange Concerts", el nuevo disco de David Gilmour

Titulado "The Luck And Strange Concerts", el lanzamiento incluye 23 temas en cuatro LP o dos CD, grabados en conciertos seleccionados. El repertorio incluye canciones solistas del último álbum del guitarrista, así como versiones de clásicos de Pink Floyd como "Sorrow", "High Hopes", "Breathe (In The Air)", "Time", "Wish You Were Here" y "Comfortably Numb".

La edición superdeluxe también incluye un libro de tapa dura de 120 páginas con fotografías de Polly Samson tomadas durante la gira. El audio de "The Luck And Strange Concerts" y "Live At The Circus Maximus, Rome" fue coproducido por David y Charlie Andrew, quienes también coprodujeron el álbum original.