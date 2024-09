David Gilmour habló sobre su deseo de vender el catálogo de Pink Floyd y alejarse aun más de Roger Waters

David Gilmour ha dicho que sería un “sueño” vender el catálogo de Pink Floyd , pero no por el beneficio económico que supondría la venta.

El guitarrista habló sobre la idea de vender el extenso catálogo de la banda de rock clásico durante una nueva entrevista y dijo que la idea le resulta atractiva porque le permitiría crear más distancia entre su ex compañero de banda Roger Waters .

Según el portal Financial Times, la venta supondría un elevado precio de alrededor de 500 millones de dólares si se concretara.

Ese, sin embargo, no es el principal atractivo para Gilmour, quien dijo que estaría más tentado de vender para "deshacerse de la toma de decisiones y de los argumentos que implica mantenerlo en funcionamiento".

Al describir la idea de vender el catálogo como un "sueño" a la revista Rolling Stone, agregó: "No me interesa eso desde un punto de vista financiero. Solo me interesa salir del baño de barro en el que ha estado durante bastante tiempo".

El conflicto entre David Gilmour y Roger Waters

El “baño de barro” al que se refiere probablemente se refiere a la tensión entre él y Waters que se ha prolongado durante varios años. Si bien se ha prolongado durante décadas, volvió a alcanzar un punto crítico recientemente cuando Gilmour atacó a Waters con acusaciones de antisemitismo.

Todo comenzó en febrero del año pasado, cuando la esposa de Gilmour, Polly Samson, compartió un tuit en el que acusó a Waters de ser “antisemita hasta la médula”, así como “un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, hacedor de voces en off, misógino, enfermo de envidia y megalómano”.

Luego Gilmour volvió a compartir el tuit de Samson y agregó que "cada palabra [es] demostrablemente verdadera".

El propio Waters emitió un comunicado en respuesta, en el que describió los comentarios de Samson como “incendiarios y tremendamente inexactos” y continuó diciendo que “los refuta por completo”. Añadió que estaba “recibiendo asesoramiento sobre su posición” respecto a las afirmaciones.