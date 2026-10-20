De qué murió Antonio Grimau

El cariño del público y el respeto de sus colegas acompañaron cada etapa de su carrera. Antonio Grimau

El reconocido actor Antonio Grimau falleció este lunes 19 de octubre a las 23 horas a los 82 años de edad. El artista se encontraba internado desde el jueves en el Hospital María Ferrer, una institución médica especializada en afecciones respiratorias de la Ciudad de Buenos Aires.

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Grimau padecía enfermedad pulmonar intersticial difusa, una afección de los pulmones que complica la respiración. Si bien el actor se encontraba hospitalizado para tratar este cuadro médico complejo, hasta el momento no se difundió un parte médico oficial con la causa inmediata de su fallecimiento.

Antonio Grimau La enfermedad pulmonar que padecía Antonio Grimau La enfermedad pulmonar intersticial difusa abarca un grupo de trastornos que afectan al tejido que rodea los alvéolos pulmonares, la zona encargada de realizar el intercambio de oxígeno. Con el avance de la patología, este tejido suele sufrir inflamación y cicatrización, lo que dificulta la capacidad del órgano para oxigenar la sangre de manera adecuada. Entre las manifestaciones más habituales de esta afección se encuentran la falta de aire, el cansancio generalizado y una tos seca persistente.

Esta situación médica se sumó a un delicado cuadro de salud que el actor había superado años atrás. En 2021, Grimau estuvo internado casi dos meses por complicaciones derivadas del coronavirus, una instancia crítica donde necesitó asistencia respiratoria, perdió 22 kilos y afrontó una extensa rehabilitación física antes de poder retomar su trabajo en la actuación.

Antonio Grimau Qué se sabe del último adiós a Antonio Grimau La confirmación de su muerte fue informada por la Asociación Argentina de Actores a través de un mensaje público de despedida. En su comunicado, la institución lamentó la partida del artista y envió un abrazo afectuoso a sus familiares, colegas y seres queridos, destacando la sólida trayectoria que construyó en el teatro, el cine y las telenovelas nacionales.

Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre la realización de un velatorio ni sobre el lugar donde descansarán sus restos. Sus admiradores y colegas del ambiente artístico recordaron su extensa carrera y la fuerza que demostró a lo largo de su vida para superar momentos personales complejos a través del trabajo en el escenario.

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