Día Internacional de The Beatles: por qué se celebra para conmemorar a la histórica banda

Tras una década de canciones y música, con éxitos como “ Let It Be “, “ Love Me Do “, “ Yellow Submarine “, entre muchos más, en 1970 McCartney anunció su salida de la banda y en 1974 los cuatro miembros hicieron oficial su contrato de separación . Sin embargo, su legado queda intacto.

El presente de los Beatles: un legado histórico

La banda de pop rock británica lanzó su primer single en 1962, “Love Me Do“, el cuál se encargó de conquistar seguidores y convertirse en un éxito toal. Detenerse en cada momento clave de su historia sería muy extenso, pero desde aquel momento en adelante, los lanzamientos y trayectoria musical que lograron los cuatro gigantes, sólo fue en aumento.

La famosa “Beatlemanía“, que continúa intacta hasta el día de hoy, fue la forma más representativa de capturar el furor de una época, la locura de los fanáticos y seguidores por la banda éra algo completamente nuevo y sorprendente para esos tiempos. Una fama, viralización y popularidad mundial sin precedentes.

Tras el paso de varios años y grandes éxitos, como “ All You Need Is Love“, “Here Comes the Sun“, “Golden Slumbers“, la banda sólo reafirmaba su crecimiento, hasta que llegó el trágico momento de la separación que devastó a sus fanáticos. En 1980 asesinaron a John Lennon, un hecho que volvió en imposible imaginar una posible reunión, y en 2001 falleció George Harrison.

Con la presencia de McCartney y Starr, en 2023 la banda lanzó “Now and Then“, una composición de John Lennon que solamente tenía una maqueta y en la que gracias a la ayuda y uso de la inteligencia artificial, fue posible regrabarla para añadir la voz y presencia de todos los integrantes. Comprobando que continúan movilizando al público con sus melodías, sin dudas su legado perdurará en el tiempo y los definirá por siempre como una de las bandas de música más importantes de la historia.