"Malcolm in the Middle": uno de los actores más queridos no será parte del regreso de la serie

Justin Berfield, Frankie Muniz, Erik Per Sullivan y Bryan Cranston.

La nueva serie de Malcolm in the Middle traerá de regreso algunas caras conocidas y algunas nuevas, y hará un cambio importante en el reparto.

Sin embargo, Erik Per Sullivan no regresará oficialmente como Dewey, según informa el portal Variety. En su lugar, el actor Caleb Ellsworth-Clark asumirá el papel de uno de los hermanos de Malcolm en el reestreno de cuatro episodios.

Jamie fue presentado en la cuarta temporada de Malcolm in the Middle, mientras que Kelly es un nuevo personaje cuya presencia se insinuó en el final de la serie cuando se reveló que Hal y Lois estaban esperando un sexto hijo.

Kelly es descrita además como "la hija menor de Lois y Hal, autosuficiente, con buenas notas y más sabia que la mayoría de la familia". Se dice que Leah es "la hija de Malcolm y tiene el mismo humor sarcástico, la misma impulsividad y la misma inteligencia asombrosamente alta que él, pero es mucho más sensible y emotiva".

Como se anunció previamente, Frankie Muniz regresa al papel principal, con Bryan Cranston y Jane Kaczmarek interpretando de nuevo a los padres Hal y Lois.

Por qué Erik Per Sullivan no estará en el regreso de Malcolm in the Middle

No sorprende que Per Sullivan no regrese a la serie, dado que abandonó prácticamente la actuación tras el final de Malcolm en 2006. Su última aparición en pantalla fue en 2010 con la película Doce. También ha estado ausente de las anteriores reuniones del elenco de la serie a lo largo de los años.

La serie comenzará su producción en las próximas semanas en Vancouver. La sinopsis oficial de los nuevos episodios dice: "Malcolm y su hija se ven envueltos en el caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40.º aniversario de bodas".

Linwod Boomer creó la serie original y regresa como guionista y productor ejecutivo en esta nueva versión. Cranston, Tracy Katsky de KatCo, Gail Berman y Arnon Milchan, Yariv Milchan y Natalie Lehmann de New Regency son productores ejecutivos. Ken Kwapis dirigirá los cuatro episodios y será productor ejecutivo. Jimmy Simons y Laura Delahaye son coproductores ejecutivos. La miniserie es producida por 20th Television y New Regency.