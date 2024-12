Dos argentinos en la "shortlist" de los candidatos al Oscar Por Paraná Sendrós







Si bien no entró "El jockey" en Film Internacional, siguen en carrera Pablo Helman, especialista en efectos visuales de "Wicked", y Santiago Fondevila, actor y coproductor de la italiana "Vermiglio".

"Wicked", el film que lo puso al argentino Pablo Helman precandidato al Oscar en efectos visuales.

Por cuarta vez en su carrera, el argentino Pablo Helman, especialista en efectos visuales, acaricia la posibilidad de ganarse un Oscar. El martes se anunció, entre otras, la shortlist de su especialidad, y allí está, por su trabajo en “Wicked”. Cierto, recién es la shortlist, pero es seguro que entrará en la lista final. La película fue un suceso de boletería, y ya se sabe cómo son estas cosas. La gente vota a ganador. Antes fue candidato por “Star Wars. Episodio II”, “La guerra de los mundos” y “El irlandés”, que mereció ganar. Ahora sus rivales en esta terna son los equipos de “Alien: Romulus”, “Deadpool & Wolverine”, “Dune. Part Two”, “Kingdom of the Planet of the Apes” y “Mufasa”, nada nuevo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Otro argentino que participa en esta instancia es Santiago Fondevila, actor y coproductor de la italiana “Vermiglio”, que entró en la shortlist de Mejor Film Internacional, como se dice ahora, En cuanto a la representante nacional “El jockey”, ya sabemos que salió de la pista. Era lógico, la “surrealistic comedy”, como allá la definieron, no iba con el gusto habitual de los votantes, que para película rara ya tienen a “Emilia Pérez”. Rara, perturbadora, llena de cantos y espantos, francesa casi toda hablada en español, no solo está en la shortlist de Mejor Film Internacional sino también en las de Música Original, Canción (por partida doble: “El mal” y “Mi camino”), Sonido, Maquillaje y Peinado. Después seguramente se agregarán otros rubros, quizás hasta los más importantes de Mejor Film y Director.

Ya que estamos, otras canciones en carrera para tener en cuenta son “Beyond”, “Tell Me it’s You” y “Kiss the Sky”, de respectivamente, “Moana 2”, “Mufasa” y “El robot salvaje”. Pero volvamos a la lista de Mejor Film Internacional. Ahí también pisa fuerte la sentimental “I’m Still Here” (título original, “Ainda estou aquí”), de Walter Salles, con la veterana Fernanda Montenegro, los mismos de la recordada, limpia e intensamente emotiva “Estación Central”. Montenegro ya figura entre las candidatas a Mejor Actriz para los Globos de Oro que se otorgarán el próximo 5 de enero.

De 85 representantes de otros tantos países, en la lista actual quedaron solo 14 (por eso se dice short), que habrán de reducirse a 5 en la lista definitiva. Por ahora, ahí está la mencionada “Vermiglio”, drama de posguerra en un pueblo de montaña realizado por Maura Delpero, acá bien apreciada por su anterior “Hogar”, pequeña coproducción ítalo-argentina también llamada “Maternal”. Y otra sentimental de origen inesperado, la comedia tailandesa “Cómo ser millonario antes que muera la abuela”, de Pat Boonitipat, que, sin cartel alguno, ya se estrenó en 32 países, cosechó hasta ahora 6 millones de dólares y por gran casualidad se estrena aquí justo este jueves.

Del resto, cabe anotar algunas rarezas: “La semilla de la higuera sagrada”, de Mohammad Rasoulof, drama alemán ambientado en Irán, hablado en farsi, “La chica con la aguja”, terror danés de una joven embarazada que entra donde no le conviene, “Flow”, dibujo de un gato en medio del agua, proveniente de Letonia, “Santosh”, drama policial inglés ambientado en la India y protagonizado por nativos de ese país, “Dahomey”, documental senegalés sobre el regreso de tesoros reales a Benin, ya visto en Sala Lugones y Plataforma Mubi, y particularmente un film de 22 directores palestinos: el colectivo “From Ground Zero”, sobre la vida cotidiana en la arrasada Gaza. Otro film palestino, “No Other Land”, aparece en la lista de Mejor Documental junto a uno norteamericano, “The Bibi Files”, ya difundido en una decena de países (en México como “Expediente Netanyahu”). Y otro palestino más, en la lista de Mejor Corto de Ficción, “An Orange for Jaffa”, donde un joven con una naranja quiere cruzar en taxi un puesto fronterizo. Difícilmente estos títulos queden en la lista definitiva, donde también aparecen “Dahomey”, que juega en dos casilleros, “Porcelana War”, artistas ucranianos siguen creando belleza aunque el enemigo avance, “Frida”, producción norteamericana de Carla Gutiérrez sobre Frida Kahlo, “Hollywoodgate”, sobre una base militar norteamericana hoy copada por los talibanes, “Soundtrack to a Coup d’Etat”, historia de los jazzistas que protestaron en la ONU por la muerte de Lumumba (film visto en el Festival de Cine Africano y el Bafici) y “Will & Harper”, donde Harper ha cambiado de sexo y ya no es más el amigo de Will, sino la amiga. Este film también tiene una canción en competencia. Hay más, pero corresponde señalar especialmente uno que ya se puede ver en Netflix: “La singular vida de Ibelin”, sobre un chico noruego con grave enfermedad muscular, que pasaba hasta veinte horas conectado a los juegos de internet. Parecía solitario, pero, cuando murió los padres se sorprendieron ante la cantidad de pésames que les llegaban desde distintas partes del mundo. No solo eso, también desde distintas partes del mundo llegaron otros jugadores al entierro. Para todos, más que un jugador, había sido un amigo. ¡Hasta tenía una novia platónica!