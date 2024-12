El emotivo mensaje de la esposa de Bruce Willis por su 17° aniversario: "Amor incondicional"

Heming continuó su publicación escribiendo: “Luego me sacudo todo eso y vuelvo a lo que es. Y lo que es… es amor incondicional. Me siento bendecida por saberlo, y es por él . Lo haría todo una y otra vez en un instante”.

La salud y el presente de Bruce Willis

Bruce se retiró de la actuación en 2022 después de que le diagnosticaran inicialmente afasia. En febrero de 2023, la familia del actor de Sexto sentido reveló además que su condición había empeorado y que le habían diagnosticado demencia frontotemporal.

El creador de Moonlighting, Glenn Gordon Caron, quien todavía es amigo de Willis, le dijo al New York Post en 2023 que el actor no es “totalmente verbal”. “Solía ser un lector voraz, no quería que nadie lo supiera, y ahora no lee”, dijo Caron. “Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas y, aun así, sigue siendo Bruce”.

Emma y Bruce se conocieron en 2007 en el gimnasio de su entrenador en común. Se casaron en 2009. Tienen dos hijas juntos: Mabel, de 12 años, y Evelyn, de 10, y ella también es la madrastra de las tres hijas que Willis tiene con su ex esposa, Demi Moore, de 62 años: Rumer, de 36, Scout, de 33, y Tallulah, de 30.

En una entrevista de octubre con Town & Country, Heming dijo: “Su enfermedad está mal diagnosticada, se pasa por alto, se malinterpreta, por lo que finalmente llegar a un diagnóstico fue clave para poder aprender qué es la demencia frontotemporal y poder educar a nuestros hijos”.

Y añadió: “Nunca he intentado endulzarles nada. Han crecido con el deterioro de Bruce a lo largo de los años. No estoy tratando de protegerlos de eso”.

Los familiares de la estrella de Duro de Matar han dado actualizaciones graduales sobre su salud desde su diagnóstico, incluida Moore, quien mantiene una relación amistosa con su exmarido y su actual esposa.