El comunicado de prensa continúa: “Anti nació en abril de 2011 en Herefordshire, en la casa del Centro de Entrenamiento Canino Vislor. Se convirtió en parte de una familia de cuatro patas que ya había aparecido en la pantalla grande: los padres de Anti, también criados por los entrenadores de Vislor Travis y Ashley Foster, aparecieron junto a los secuaces de Bane en el éxito de taquilla de 1.000 millones de dólares de Christopher Nolan Batman: The Dark Knight Rises en 2012. Anti los visitó en el set cuando tenía solo 10 semanas y no ha mirado atrás desde entonces ”.

Antilly también apareció dos veces en películas de George Clooney, la primera fue The Midnight Sky y luego The Boys In The Boat. Apareció en la película de ciencia ficción de Tom Cruise Al filo del mañana, así como en los programas de televisión Doc Martin y Britain's Got More Talent.