"Están juntos": la hija de Yuyito González habló sobre la relación de su madre con Javier Milei







"No tenés que demostrar nada a nadie, no porque subas una foto va a significar que estás o no con él, vos viví tu vida y relación puertas para adentro", aconsejó Brenda Di Aloy, a su madre, la exvedette.

Yuyito González y Brenda Di Aloy.

Brenda Di Aloy, hija de la actriz Amalia Yuyito González, realizó declaraciones este miércoles sobre el romance entre su madre y el presidente Javier Milei. La joven se encuentra participando de la obra "Una familia de locos" en Mar del Plata.

González y Milei llevan varios meses de relación. Ambos han demostrado su amor en múltiples posteos en las redes sociales e incluso el máximo mandatario argentino participó del programa de su pareja en donde le cantó un tema de Elvis Presley en vivo y en directo. Sin embargo, en las últimas semanas distintas versiones de una supuesta ruptura de la pareja presidencial inundaron las redes sociales.

Recientemente, la exvedette fue tajante y aseguró que no va a dar notas al respecto: "Ya pasa a ser un interrogatorio, un pedido de explicaciones, y yo no estoy en la sintonía ya de dar explicaciones. ¿Saben? No voy a dar explicaciones”. Además, sobre su relación con Milei, Yuyito sentenció: "No hay ninguna crisis".

La hija de Yuyito González habló de la relación de su madre con Javier Milei Di Aloy confirmó que, ante los rumores de crisis, la pareja sigue unida: "Lo que sé es que mi mamá y Javier están juntos". Bajo esa línea, se refirió a su madre: "Las redes sociales son un porcentaje muy chico de la vida real y siento que mamá está aprendiendo a manejar las redes en cuanto a su relación".

Asimismo, aprovechó para aconsejar a su madre en cuanto a la influencia de las redes sociales y el impacto que pueda tener en su noviazgo: "Yo algo que le dije y lo comparto es: 'no tenés que demostrar nada a nadie, no porque subas una foto va a significar que estás o no con él, vos viví tu vida y relación puertas para adentro. Después que la gente diga lo que quiera'". Además, comentó que González asistirá a una función de la obra en la que trabaja, y no descartó la presencia del mandatario: "Sé que viene mi mamá a verme mañana (a la obra), no sé si Javier". "Fue un año hermoso pero a nivel sentimental fue un poco duro. Hoy volví a ser Brenda después de separarme. No doy mucha pelota a los mensajes en redes, no me interesa un hombre que me quiera conquistar por redes", culminó.