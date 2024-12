Estreno de "El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim": qué dicen las primeras críticas

Éste es tan sólo uno de los nuevos proyectos relacionados con la franquicia que se avecinan en el futuro cercano, que incluyen más producciones animadas, la nueva película titulada La caza de Gollum, y más temporadas de Los Anillos de Poder en Prime Video.

Qué dicen las críticas de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim

"La Guerra de los Rohirrim combina animación 2D y 3D inspirada en el anime en una historia EMPODERADORA que profundiza en la tradición de la Tierra Media con temas de legado, esperanza y liderazgo. Aunque es impresionante, parece más adecuada para la transmisión en línea que para los cines. No obstante, los fanáticos de Tolkien se alegrarán", dice Justin Lawrence de Geekcentric.

"#LordOfTheRings War of the Rohirrim es un salto impresionante al anime para la saga de la Tierra Media. Hay mucho que apreciar en el regreso animado de la mitología de #LOTR de Tolkien; y se siente tan épico y conmovedor como uno desearía. No puedo esperar a verla de nuevo", dice Mike Reyes de CinemaBlend.

"¡Por fin puedo hablar de #TheWarofTheRohirrim! Si te encanta la trilogía original de El Señor de los Anillos, la nueva película es 100% para ti, y si te encanta lo que ha hecho 'Rings of Power', también es 100% para ti. Esta película reavivó mi amor por Tolkien de una manera muy real. ¡Animación asombrosa, narrativa maravillosa y un trabajo de voz fenomenal!", dice Maggie Lovitt de Collider.

"La Guerra de los Rohirrim es un viaje fantástico de regreso a la Tierra Media. Con un elenco de voces excepcional, una animación deslumbrante y una dirección magnífica de Kenji Kamiyama, la película es una película absolutamente imprescindible en la pantalla grande, con su acción épica y sus secuencias de batalla", afirma Britany Murphy de Muses of Media.