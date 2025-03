Lollapalooza Argentina 2025, día 2: Shawn Mendes y Tool, los protagonistas de encabezar la fiesta del sábado

El ambiente comenzó a cargarse de energía en el Samsung con la presentación de Inhaler, la banda de rock dublinesa liderada por el vocalista y guitarrista Elijah Hewson, el hijo del icónico músico Bono. Desde el primer acorde el público respondió con euforia, conexión, saltos y el acompañamiento en todas las letras, con destacados temas que enloquecieron a sus fanáticos como “It Won’t Always Be Like This“ y “My King Will Be Kind”. En un día repleto de nubes, el sol comenzó a aparecer para el atardecer y para brindar ese toque especial a la presentación de The Marías en el Flow. La banda de indie pop californiana construyó una atmósfera ideal para sus suaves, etéreas y cautivantes melodías, con canciones en inglés y en español, como “Only In My Dreams” y “Lejos de Ti”.