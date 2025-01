Florence Pugh reveló por qué "no puede volver a interpretar" papeles como el de "Midsommar"







La actriz habló sobre lo difícil que fue protagonizar la película de terror de 2019 dirigida por Ari Aster.

Florence Pugh en Midsommar. A24

La actriz Florence Pugh ha demostrado no tener miedo de llegar a los extremos en las películas, ya sea rapándose la cabeza para We Live in Time o desnudándose en su papel nominado al Oscar en Oppenheimer. Pero la actriz dice que nunca llegaría tan lejos como lo hizo en la película de terror de 2019 de Aria Aster, Midsommar.

“Hubo algunos papeles en los que di demasiado y me sentí destrozada durante mucho tiempo después. Como cuando hice 'Midsommar', definitivamente sentí que abusé de mí misma en los lugares a los que me obligaron a ir”, dijo Pugh, hablando en el episodio más reciente del podcast “Reign with Josh Smith”.

"No creo que pudiera hacer esto sin llegar hasta el final y ponerme en todos esos personajes que he interpretado. Siempre hay una parte de mí", dijo la actriz.

“La naturaleza de resolver estas cosas es decir: 'Está bien, bueno, no puedo volver a hacer eso porque fue demasiado'. Pero luego miro esa actuación y estoy realmente orgullosa de lo que hice, y estoy orgullosa de lo que salió de mí. No me arrepiento”, dijo sobre la película, en la que interpreta a una mujer que se recupera de una tragedia cuando su visita a un festival de verano sueco toma un giro violento y oscuro.

“Siempre hay un momento al final del rodaje en el que protejo y defiendo a esos personajes hasta el final, incluso si han hecho cosas horribles”, explicó Pugh. “Creo que eso es natural cuando interpretas a alguien durante tanto tiempo”. La actriz, que también fue nominada al Oscar por su papel de Amy en Mujercitas de 2019, agregó que desde entonces aprendió a establecer límites más firmes: “Definitivamente hay cosas que debes respetar en ti misma”, dijo. Florence Pugh sobre lo difícil que fue su papel en Midsommar Anteriormente, habló sobre el fervor de su papel en Midsommar con los podcasters Ed Gamble y James Acaster. “Nunca antes había interpretado a alguien que sufriera tanto dolor y me puse en situaciones realmente horribles en las que tal vez otros actores no tengan que estar. Cada día, el contenido se volvía más extraño y más difícil de hacer. Me metía en la cabeza cosas que cada vez eran peores y más sombrías”, dijo en ese momento.

Temas Películas

Actores