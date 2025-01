Gran Hermano: así fue el emotivo encuentro de Petrona con su marido

Por último, el hombre le dio ánimos a su esposa para continuar en el juego: “Quédate hasta el final, hasta que salgas por esa puerta. Tenés todo el apoyo de nosotros. Te amamos. Sos una guerrera de la vida, como yo te lo digo. No llores, estate alegre, contenta. No llorés porque no me gusta verte llorar. No me gusta ver a la mujer llorando. Las mujeres no están para llorar. Están para ser felices”.

En ese instante, comenzó a escucharse el inicio de la cuenta regresiva la cual determinaba el final de la visita de Jorge. Tras darle unos últimos besos a su esposa, el hombre se retiró por la misma puerta por la que ingresó. Una vez que el Big anunció el descongelamiento de los participantes, Petrona estalló en un fuerte grito de amor: “Te amo mi amor, te amo. No lo puedo creer”. Incluso, luego la tucumana salió al jardín a gritar una vez más el nombre de su esposo.