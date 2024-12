Guillermo Martínez: "vivimos una exacerbación del individualismo"

Guillermo Martínez: A veces hay un resurgimiento de algunos temas, géneros, atmósferas. Hace años ocurrió con el tema del vampirismo y antes, por la repercusión de “El código Da Vinci”, con las novelas que tenían que ver con religiones y sectas. No estoy seguro de cuánto es el predominio de un género sobre otro. Creo que conviven varios a la vez. Sin duda el éxito de Mariana Enriquez con “Nuestra parte de la noche” contribuyó a iluminar ese mundo. Pero, a la vez, está de moda el new weird, la nueva literatura extraña, que no es exactamente lo gótico. Me parece que los dos mundos en que se mueven las corrientes literarias actualmente son el de la autoficción, con la vivencia realista de la vida íntima y el de una literatura de imaginación que va del gótico, el policial, la ciencia ficción al new weird.