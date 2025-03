Zayn Malik conmueve al mundo con un emotivo homenaje a Liam Payne

El cantante sorprendió a sus fans al interpretar por primera vez en solitario un tema de One Direction en honor a su excompañero, fallecido en 2024.

ióEl ex integrante de One Direction rinde homenaje a su excompañero fallecido.

Zayn Malik emocionó a miles de fans en su primer concierto en Ciudad de México al rendir un sentido homenaje a Liam Payne . La presentación, que tuvo lugar este martes en el Palacio de los Deportes, incluyó un momento especial cuando el artista interpretó " Night Changes ", uno de los éxitos más recordados de One Direction, en memoria de su amigo y excompañero de banda.

El gesto fue un tributo directo a Payne, quien falleció trágicamente en octubre de 2024 a los 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Durante la interpretación, las pantallas del recinto proyectaron: "Liam Payne. 1993- 2024. Love you bro" , lo que provocó una ola de emoción entre los fans presentes en el concierto. En respuesta, el público iluminó el lugar con cientos de flashes de celular y coreó el nombre de Liam en un emotivo momento de homenaje.

No es la primera vez que Zayn dedica un concierto a su excompañero. Tras la muerte de Liam, el cantante propuso el inicio de su gira Stairway To The Sky y, cuando finalmente subió al escenario en Leeds, Inglaterra, el 23 de noviembre de 2024, le dedicó su canción Stardust, acompañada de un telón de fondo con el mismo mensaje de cariño.