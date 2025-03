Fernán Quirós respondió a las críticas de Rodríguez Larreta: "Es obvio que no hay olor a pis, salvo que tenga Covid"

De cara al cierre de listas en la ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 18 de mayo, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, no descartó su postulación y cruzó al exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, con quien trabajó entre 2019 y 2023, por sus dichos sobre el presente de la Ciudad: "Es obvio que no hay olor a pis en la Ciudad, salvo que tenga Covid y yo no pueda oler bien”, dijo contra el candidato del Movimiento al Desarrollo (MAD), espacio que él mismo fundó.