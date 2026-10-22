HBO está desarrollando una nueva serie dedicada a una icónica villana de Batman

Una nueva serie de DC podría estar en camino para HBO.

Hiedra Venenosa, una de las más temibles villanas del universo de Batman, podría tener su propia serie de televisión en HBO. La creadora y showrunner de la serie El Pingüino, Lauren LeFranc, está en conversaciones para producirla.

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Aún no se conocen detalles sobre el elenco de la serie, que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, aunque se dice que no se enmarcaría dentro del universo creado por Matt Reeves, director de The Batman.

La noticia sobre la nueva serie fue revelada por el portal Deadline. La noticia llega justo un día antes de que Clayface, un villano menos conocido de Batman, llegue a la gran pantalla con su película homónima dirigida por James Watkins.

¿Quién es Hiedra Venenosa en el universo de Batman? En el universo de los cómics de Batman, Hiedra Venenosa es el alter ego de la Dra. Pamela Isley, una botánica que adquiere poderes sobrenaturales para controlar las plantas y posteriormente se convierte en una ecoterrorista en ciudad Gótica. Tras su aparición en los cómics en 1966, se convirtió en un personaje habitual de la galería de villanos del superhéroe, y más tarde fue interpretada de forma memorable por Uma Thurman en la película de acción real de 1997, Batman y Robin.

Hiedra Venenosa nunca ha protagonizado su propia serie de televisión, aunque ha aparecido con frecuencia en proyectos animados como Batman: La serie animada, Batman: The Brave and the Bold y Harley Quinn (personaje con el que a veces se la relaciona sentimentalmente). También hizo apariciones en las series de acción real Gotham y Batwoman.

Mientras tanto, LeFranc dejó su huella en ciudad Gótica con El Pingüino, que se convirtió en un éxito de audiencia y aclamada por la crítica tras su estreno en 2024. Esta serie se enmarcaba plenamente en el universo de Batman de Reeves, con Colin Farrell retomando su papel del villano homónimo, caracterizado por el uso intensivo de prótesis, de The Batman, y Reeves como productor ejecutivo. La serie ganó nueve premios Emmy en 2025.