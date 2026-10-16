"The Batman II": Steven Soderbergh trabajará con Matt Reeves para completar el rodaje del filme

Soderbergh, director ganador del Oscar, se ofreció a ayudar a finalizar la fotografía principal de la película.

Steven Soderbergh ayudará a finalizar el rodaje principal de The Batman II de DC Studios . La noticia llega después de que la producción de la película se pausara para que el director y guionista Matt Reeves pudiera concentrarse en un problema familiar que no fue revelado.

Soderbergh, director ganador del Oscar, se ofreció a ayudar a finalizar la fotografía principal. Ambos trabajarán juntos y se mantendrán en contacto hasta que termine la filmación, y Reeves se encargará de la posproducción cuando esté listo para regresar.

El estudio emitió un comunicado el jueves con respecto a la incorporación de Soderbergh al proyecto.

“Mientras Matt Reeves continúa atendiendo un asunto familiar, Steven Soderbergh, admirador de su trabajo, se puso en contacto con él y, con el pleno apoyo de DC Studios, lo ayudará a completar las últimas semanas de rodaje de The Batman Part 2. Matt y Steven trabajarán en estrecha colaboración con los actores y el equipo para plasmar la visión de Matt para la película.”

“Me pareció impresionante el trabajo de Matt Reeves en The Batman; fue intencional, específico y rigurosamente coherente. El objetivo es trabajar con Matt y su equipo para generar material que se integre a la perfección con lo que ya se ha filmado, para que Matt pueda terminar su película como es debido.”

Qué dijo Matt Reeves sobre la participación de Steven Soderbergh en The Batman II

A través de su cuenta en X, Reeves confirmó que no abandonaría el proyecto y que estaba agradecido por la ayuda de Soderbergh.

"Solo para aclarar, no me voy de The Batman Part II. Estoy profundamente agradecido a Steven por venir en mi ayuda durante este tiempo difícil para ayudarme a terminar la fotografía principal. Gracias a todos por su preocupación y buenos deseos", escribió Reeves.

Just to be clear, I am not leaving The Batman Part II. I am profoundly grateful to Steven for coming to my aid during this challenging time to help me finish principal photography. Thank you to all for your concern and well wishes. — Matt Reeves (@mattreevesLA) October 15, 2026

A principios de este mes, se dio a conocer la noticia de que la producción se suspendería mientras Reeves atendía un asunto familiar. Antes de la suspensión, el rodaje ya estaba en marcha en Londres. El estreno de The Batman II está previsto para febrero de 2028. No se sabe si la pausa afectará a la fecha de estreno.

Robert Pattinson, Andy Serkis y Colin Farrell regresan al reparto como Batman, Alfred y Pingüino, respectivamente, junto con las nuevas incorporaciones de Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham y Sebastian Koch.

Reeves coescribió y dirigió la primera película de The Batman, que se estrenó en marzo de 2022 y recaudó 772,8 millones de dólares en la taquilla mundial.