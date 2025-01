Incendios de Los Ángeles: el actor de "This Is Us" Milo Ventimiglia contó cómo vio junto a su mujer embarazada arder su casa

“Te golpea muy rápido. Empiezas a pensar en todos los recuerdos de las distintas partes de la casa y demás. Luego ves las casas de tus vecinos y todo lo que te rodea, y se te parte el corazón”.

Después de ponerse a salvo, Ventimiglia y su esposa vieron cómo se quemaba su casa a través de las cámaras de seguridad: “Creo que hay un momento de shock en el que uno dice: ‘Oh, esto es real y esto está sucediendo’. Y luego, en un momento determinado, simplemente apagamos la televisión. ¿De qué sirve seguir viéndolo? En cierto modo, aceptamos la pérdida”.

El actor también habló de las inquietantes similitudes con la terrible experiencia que enfrentó su personaje de This Is Us , Jack Pearson, cuya casa también se quemó: “No se me escapa que la vida imita al arte. Tenemos buenos amigos y tenemos buenas personas con las que trabajamos. Nos las arreglaremos. Mi esposa, mi bebé y mi perro son lo más importante”.

Su esposa en This Is Us, interpretada por Mandy Moore, también sufrió daños por el fuego en su casa. Si bien la casa está prácticamente destruida, ella reveló: “Milagrosamente, la parte principal de nuestra casa todavía está en pie. Por ahora. No es habitable, pero está prácticamente intacta”.

"We were able to park and walk up our street to bear witness to all the loss. Miraculously, the main part of our house is still standing. For now. It's not livable but mostly intact. We lost Taylor and griffin's studio with every instrument and piece of equipment they've ever owned. We lost our garage and back house. Everyone we know lost everything. Every house on our street is gone. My in laws. My brother and sister in law- 6 weeks from welcoming their first baby. Our best friends. Feeling weird survivors guilt. We love this community and will do everything we can to help rebuild and support. Thanks for everyone for checking on us and offering us help. Altadena strong."