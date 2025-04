Adriana Brodsky reveló cuál fue la única pregunta que le hizo Gerardo Sofovich para contratarla

Cuál fue la pregunta que le hizo Gerardo Sofovich para contratarla

“Tengo muchas anécdotas”, adelantó Sebastián Wainraich en medio de la nota a Adriana Brodsky. Entonces, preguntó: “¿Gerardo Sofovich te contrató en menos de un minuto? ¿Cómo fue?”. “Sí, fue raro”, confesó Adriana Brodsky quien contó cuál fue la única pregunta que le hizo el productor.

“Entré a la oficina con un representante que era muy conocido en esa época. Cuando me ve Gerardo, me dice: ¿Vos haces la publicidad de Mantecol? Le dije que sí y me dijo: Ya estas contratada”, contó la invitada. “Fue en menos de 15 segundos en verdad”, acotó el conductor. “Fue muy rápido... y raro también”, agregó.