Alberto Lecchi y Carla Pandolfi desembarcan en el teatro off

"La vida moderna nos dirige y nos despersonaliza si nosotros no sabemos darnos el tiempo y el espacio para decidir cómo queremos seguir, que cosas nos hacen bien y cuales no”, dice Carla Pandolfi , que protagoniza “Ana por la ventana” , de Alfredo Allende , dirigida por Alberto Lecchi en su regreso al teatro.

Carla Pandolfi: Es la historia de una mujer que se atreve a mirar para dentro en la mitad de su vida y revisar cómo quiere seguir de ahora en adelante. Un día como cualquier otro, Ana dentro del ritmo que le impone su rutina, se deja llevar por un acontecimiento que abre una línea de pensamiento que hasta ese momento no había tenido.Todos, creo; tenemos esos lugares de reflexión por cosas que un dia pasan y nos llevan a revisar cómo estamos viviendo y donde estamos parados. No todos se atreven a cambiar, no todos pueden, Ana lo intenta, Ana se arroja, hay que ver qué le pasa con ese acto. Ana es un personaje muy adorable, valiente, sensible, tiene sus lados de inseguridad y vulnerabilidad. Creo que en algunos momentos de la vida todos somos Ana. Lo que más me gusta de ella es que se hace preguntas y lo intenta.

P.: Esa ventana que aparece y el ser artífice del propio destino, remite a Alicia en el país de las maravillas, ¿qué pasa que la mayoría de las vidas que parecen transcurrir en automático o en loop y no son muchos los que logran cambiar?

C.P.: El autor de la obra trabaja sobre cuentos populares europeos, también llamados folclóricos o maravillosos en todo el texto de la obra, aquellos recopilados por los hermanos Grimm. Si bien Alicia es de un inglés, la misma sigue esa tradición, hay etapas, personajes episódicos, pruebas a superar, elementos mágicos. Si bien Ana es una mujer actual y juega durante el recorrido de la pieza con esos lugares mágicos, siento que la actualidad nos marca un ritmo acelerado donde cada vez hacemos más cosas y todo atenta a no tener ese tiempo, esa pausa para repensarnos. La vida moderna nos dirige y nos despersonaliza si nosotros no sabemos darnos el tiempo y el espacio para decidir cómo queremos seguir, que cosas nos hacen bien y cuales no. La obra abre y da dimensión a esa detención. Creo que llevar al teatro esa reflexión hoy por hoy es dar la posibilidad de tener otra perspectiva, es mostrar que el frenar y recalcular, como bien dice el GPS, se torna necesario. El tiempo hoy es el gran tesoro.

P.: Estrenás en el Camarín de las Musas, bastión del teatro independiente, ¿Cómo conviven en vos la actriz de teatro con la popularidad de las series y plataformas? ¿Sentís esa popularidad?

C.P.: Estrenar en este espacio es de una inmensa gratitud para mi. Me hace feliz actuar, generar emociones en quienes miran una pantalla o lo presencian en un teatro, es lo que siempre disfruté hacer. Cuando una persona se acerca a decirte o te escribe algo que le generó tu actuación, lo valoro y agradezco mucho porque siento que el deseo está cumplido. Ambos lugares tienen su alcance y su encanto.

P.: ¿Cómo es trabajar con un veterano del cine y la TV como Alberto Lecchi en su regreso al teatro?

C.P.: No habíamos trabajado nunca pero nos conocíamos. Es muy gratificante estar con una persona tan generosa, que tiene una gran escucha y quiere a los actores. Siempre prioriza mis ideas y en base a esas propuestas, va observando y dirigiendo al mejor destino esa acción. En mi caso soy una persona que le busca siempre una vuelta más y Alberto se divierte con eso, “podriamos estar ensayando 1 año entero me dice a veces si seguimos asi” entonces ahí, frenamos y seguimos : porque el teatro es maravilloso y tiene mil opciones, eso me fascina. Estoy muy contenta de estar trabajando con él.