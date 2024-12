Jared Leto interpretará a Skeletor en la película de acción real "Masters Of The Universe"

Jared Leto interpretará a Skeletor en una nueva película de acción real de Masters Of The Universe . Se ha estado trabajando en un reinicio de la franquicia desde 2007, pero se ha estancado varias veces con cambios de director y guionista. La película de acción real se anunció por primera vez como un proyecto de Netflix en 2022, con Kyle Allen de West Side Story listo para protagonizar como He-Man.

Elenco revelado de la nueva película de He-Man

Junto a Leto, la película está protagonizada por Nicholas Galitzine como He-Man y Alison Brie como la lugarteniente de Skeletor, Evil-Lyn. Otros actores a bordo son Sam C. Wilson de House of the Dragon como Trap Jaw, Hafthor Bjornsson de Game of Thrones como Goat Man, Camila Mendes de Riverdale como la compañera de He-Man, Teela, e Idris Elba como el padre de Teela, Man-at-Arms.